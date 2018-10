Settimana dal clima variabile, il meteo di metà ottobre

A partire dall’inizio della nuova settimana la regione Puglia è oggetto di interesse da parte di una serie di correnti in quota che spingeranno una serie di dense nubi in risalita lungo lo Ionio, che porteranno anche all’insorgenza di brevi precipitazioni lungo l’alta Puglia e il confine con la Basilicata. In particolare, sarà la giornata di mercoledì quella più soggetta a fluttuazioni climatiche, con un’alternanza di condizioni che condurranno a una serie di fitte piogge che dovrebbero coinvolgere tutto il territorio, dalla Daunia al Salento, in particolare al mattino con prime schiarite dapprima nel sud Adriatico, in corrispondenza di Otranto. Sarà l’ultima avvisaglia di maltempo, prima di un netto miglioramento atteso prima del tramonto, che aprirà la regione a un periodo di cieli sereni.

Mercoledì 17 ottobre

Un mercoledì all’insegna della pioggia, quindi, con le aree della regione legate al versante adriatico che sono ancora investite dalle correnti umide meridionali, mentre tutto il sud sarà stretto nell’abbraccio delle nubi fitte. Nonostante le precipitazioni, le minime si attesteranno sui 16° C e le massime sui 23° C, come nella media del periodo. Venti in leggero calo con mari relativamente calmi.

Giovedì 18 ottobre

Durante la giornata di giovedì la situazione climatica della settimana dovrebbe essere oggetto di un netto miglioramento. È atteso un aumento di pressione che porterà a una serie di schiarite su tutto il meridione, con nuvole ancora presenti sulla dorsale appenninica delle Murge ma senza precipitazioni. Cieli sereni su tutti i litorali, in particolare quelli orientali della Puglia, con temperature in netto aumento o stabili.

Venerdì 19 ottobre

Il campo di alta pressione, con il passare delle ore, tenderà a stabilizzarsi, portando su tutta la regione cieli sereni e sole con cielo terso entro la giornata di venerdì, salvo qualche rannuvolamento sparso con l’arrivo del fine settimana e della serata. In particolare, nubi alternate a schiarite su Daunia e Tavoliere, mentre sulle Murge sarà coperto tutto il giorno. Le punte termiche potrebbero toccare i 25° C. Il weekend si aprirà pertanto con cieli parzialmente nuvolosi o sereni, accompagnati da temperature gradevoli.