LECCE – Dal 24 luglio al 18 ottobre 2026 il capoluogo salentino ospita una mostra itinerante senza precedenti. In esposizione tele e sculture uniche, raramente visibili al pubblico, prima del trasferimento a Cosenza. Un evento culturale di portata nazionale che trasforma il Salento nella capitale dell’arte rinascimentale e barocca. Le sale del Museo MUST di Lecce si preparano ad accogliere la straordinaria mostra “Tesori nascosti della Galleria Borghese. Da Tiziano a Bernini”, un progetto espositivo itinerante che consentirà di ammirare da vicino opere dal valore inestimabile, firmate da maestri assoluti come Tiziano, Dosso Dossi, Palma il Vecchio e Gian Lorenzo Bernini.

Molti dei capolavori selezionati lasceranno temporaneamente la prestigiosa Galleria Borghese di Roma per questa eccezionale parentesi pugliese, resa possibile grazie alla cura scientifica della direzione del museo romano, alla collaborazione con la Fondazione Roma e al fondamentale contributo in Art Bonus di Intesa Sanpaolo. Dopo la tappa leccese, l’esposizione proseguirà il suo viaggio verso la Galleria Nazionale di Cosenza.

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I Tesori Nascosti della Galleria Borghese: un viaggio unico tra Rinascimento e Barocco

Il percorso espositivo all’interno del MUST di Lecce dedicato ai Tesori Nascosti della Galleria Borghese sarà articolato in sezioni tematiche e offrirà un’opportunità unica nel suo genere. Si tratta infatti di opere che, per la loro delicatezza e importanza, vengono esposte al pubblico solo in rarissime occasioni, rendendo la tappa salentina un appuntamento imperdibile sia per i residenti che per i tantissimi turisti previsti per l’estate 2026.

A sottolineare la portata storica dell’evento è la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone: «Si tratta di un’iniziativa senza precedenti a Lecce. La grande ricchezza delle opere che saranno esposte al MUST costituisce un privilegio e un titolo di vanto per noi e contribuirà fortemente ad alimentare l’attenzione verso l’arte e la crescente domanda culturale che registriamo anche dai giovani. La rara offerta culturale sarà anche forte attrazione per visitatori e turisti, e rappresenterà un formidabile veicolo di conoscenza di tesori che altrimenti sarebbe difficile ammirare».

Un volano per la cultura e il turismo salentino

L’arrivo della collezione romana dei Tesori nascosti della Galleria Borghese rappresenta un’importante occasione strategica per il posizionamento della città, come rimarcato dal consigliere delegato agli eventi culturali, Monica Faggiano: «Questo non è solo un evento d’arte di portata nazionale ma rappresenta una vera e propria opportunità turistica per la nostra città. Crediamo fortemente nel connubio strategico tra arte e turismo: la valorizzazione dei grandi capolavori diventa così un volano di sviluppo per il territorio. Questo progetto si tradurrà in benefici concreti per la nostra economia, consolidando Lecce come meta d’eccellenza».

Il cammino espositivo del MUST punta così a superare i propri confini, trasformando uno sforzo organizzativo durato mesi in un traguardo di lungo periodo. A concludere è il direttore del Must, Fernando Bonocuore: «Il prestito prezioso della Galleria Borghese sta fornendo a Lecce un’opportunità straordinaria. È un grande traguardo ma anche un punto di partenza, un incoraggiamento a implementare l’attività culturale ed espositiva: gli sforzi compiuti in questi mesi saranno pienamente ripagati dalla possibilità di vedere capolavori che anche i visitatori della sede romana difficilmente possono ammirare».

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.