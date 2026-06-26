GALATINA (LE) – Una comunità in festa, un’identità straordinaria che si rinnova e un cartellone che quest’anno tocca vette altissime. Tutto è pronto per la Festa Santi Pietro e Paolo Galatina 2026. Per tre giorni, il 28, 29 e 30 giugno, la splendida città barocca diventerà l’epicentro della cultura e del divertimento salentino, combinando le storiche celebrazioni religiose a un programma civile di respiro nazionale, nato dalla collaborazione corale tra parrocchia, volontari, scuole e realtà associative.

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Martedì 30 Giugno il grande concerto di Noemi: un atto d’amore per il Salento

L’attesa più grande è tutta per la serata finale di martedì 30 giugno, quando i riflettori di piazza Alighieri si accenderanno per il grande concerto live della super ospite Noemi. Una presenza, la sua, tutt’altro che casuale: la cantautrice romana ha più volte dichiarato il suo amore viscerale per il Salento, per la sua accoglienza calorosa e per l’energia magica di questa terra che sceglie spesso sia come rifugio privato che come musa ispiratrice per i suoi tour. Con la sua voce graffiante e inconfondibile, Noemi celebrerà questo legame speciale proprio sul palco di Galatina, regalando una tappa memorabile della sua estate musicale e facendo cantare l’intera piazza con i suoi storici successi.

Festa Santi Pietro e Paolo Galatina 2026: la pizzica, i tributi e il Tarantismo

Il programma musicale è un perfetto mix di generi che si alterneranno su due palchi principali (piazza Alighieri e piazza San Pietro), capaci di far vibrare il cuore del centro storico.

Domenica 28: piazza Alighieri ospiterà il travolgente sound contemporaneo di Officina Zoè e Tarantarte, connubio perfetto tra musica e danza popolare. A tarda notte piazza San Pietro si accenderà a ritmo di pizzica con gli Scazzacatarante, dando vita alle tradizionali e spontanee “ronde” fino a notte fonda.

piazza Alighieri ospiterà il travolgente sound contemporaneo di Officina Zoè e Tarantarte, connubio perfetto tra musica e danza popolare. A tarda notte piazza San Pietro si accenderà a ritmo di pizzica con gli Scazzacatarante, dando vita alle tradizionali e spontanee “ronde” fino a notte fonda. Lunedì 29: spazio alle grandi melodie. Nel pomeriggio, sul nuovo tratto pedonale di corso Porta Luce, gli Animo Band omaggeranno i patroni con le cover dei Coldplay. In serata, piazza Alighieri ospiterà lo show dei Palasport, la tribute band ufficiale dei Pooh, mentre la Gambling Band travolgerà piazza San Pietro con la sua street music.

spazio alle grandi melodie. Nel pomeriggio, sul nuovo tratto pedonale di corso Porta Luce, gli Animo Band omaggeranno i patroni con le cover dei Coldplay. In serata, piazza Alighieri ospiterà lo show dei Palasport, la tribute band ufficiale dei Pooh, mentre la Gambling Band travolgerà piazza San Pietro con la sua street music. Martedì 30 giugno: oltre al mega show di Noemi in piazza Alighieri, la serata vedrà l’esibizione dell’Orchestra Giovanile “Giovanni Pascoli” in piazza San Pietro, seguita dai ritmi tradizionali degli Jonica Popolare.

Ad arricchire l’atmosfera ci sarà la suggestiva e attesissima Rievocazione storica del Rito del Tarantismo (lunedì 29 giugno alle ore 7:00 in corso Garibaldi a cura di Galatina Come Eravamo), legata a doppia mandata alla Cappella di San Paolo. Questo luogo mistico ospiterà per l’occasione una scultura contemporanea dedicata al Santo, omaggio dell’artista Giulia Cortese.

Festa Santi Pietro e Paolo Galatina 2026: cultura, mostre e il microfestival “Piacere, San Paolo”

La festa per i Santi Patroni di Galatina si conferma un evento a 360 gradi che abbraccia anche l’arte e l’approfondimento. Spazio alla terza edizione del microfestival “Piacere, San Paolo”, intitolato quest’anno “Sguardo Oltreconfine. Passaporto di Speranza”. Curato da Barbara Perrone e don Tiziano Galati nella piazzetta attigua alla chiesa, l’evento offrirà intensi spaccati di dialogo e vedrà ospiti d’eccezione come il celebre musicista e cuoco Roy Paci (venerdì 26 giugno) e l’illustratrice Fabiana Renzo (mercoledì 1 luglio).

Da non perdere, inoltre, la mostra fotografica con la proiezione del documentario “Ritorno alla terra del rimorso” presso l’atrio di Palazzo Gorgoni e l’esposizione internazionale “First, we bite” dell’artista lituano Vilmantas Marcinkevicius al Museo Civico Cavoti. Presso la chiesa madre sarà infine acquistabile la raffinata linea di merchandising ufficiale ad acquerello “Ricordo della Festa”, firmata da Sante Le Muse.

Scarica qui il programma completo della Festa patronale di Galatina.

Immagina di copertina: Noemi ritratta da Asafehideaway.