NARDÒ – Il naso all’insù per seguire il volo poetico di un’acrobata, il sagrato di una chiesa barocca che si trasforma nel palcoscenico di un clown e l’incanto di una piazza salentina che risuona di risate, musica e meraviglia. Esistono giorni in cui l’architettura millenaria smette di essere solo uno sfondo e diventa una pista da circo a cielo aperto, un luogo magico dove il tempo si ferma e l’immaginazione prende il volo. Il cuore pulsante del Salento ionico si prepara a vivere la sua metamorfosi più spettacolare, spalancando le porte a storie di libertà, nomadismo e pura poesia visiva con Circonauta 2026.

Un invito a ritrovare lo stupore e a riscoprire la bellezza della condivisione urbana. Il centro storico di Nardò si prepara a ospitare la XII edizione di Circonauta – Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, l’attesissimo evento diffuso che quest’anno adotta il potente tema evocativo #Terra!. Per due interi weekend di luglio, le piazze barocche, i chiostri nascosti e i vicoli bianchi della città si trasformeranno in scenari vivi attraversati da artisti visionari, compagnie di fama mondiale e installazioni d’arte.

La grande festa inaugurale prenderà il via venerdì 3 luglio in Piazza XX Settembre. Si parte alle ore 19:00 con i saluti istituzionali, un aperitivo e l’apertura della mostra fotografica d’autore. Dalle 21:00 la piazza si accenderà con il super concerto “Serenate” (con Irene Lungo, Daria Falco, Marco Ghezzo, Bruno Galeone e Peppe Leone), seguito dal magnetico spettacolo di fuoco Yin&Yang e dal dj set finale di Miss Scotch.

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Circonauta 2026: compagnie internazionali, clownerie e il premio “Trampolino Vetrina”

Il cartellone del Circonauta 2026 unisce una comicità visuale travolgente a tecniche acrobatiche straordinarie, ospitando artisti provenienti da Argentina, Stati Uniti, Spagna, Belgio, Giappone e Italia. Tra i protagonisti più attesi spiccano i nomi di Peter Shub, PakiPaya, Trocos Lucos, Tomate, Adriano Cangemi, Mr Copini e i talenti della prestigiosa FLIC – Scuola di Circo di Torino. Nardò si conferma così un polo di ricerca e scoperta artistica, portando in scena numerose prime regionali e un’esclusiva prima nazionale. Inoltre, per la prima volta in assoluto nel Sud Italia, il festival ospiterà il prestigioso premio Trampolino Vetrina 2026, uno showcase nazionale promosso da ACCI (Associazione Circo Contemporaneo Italia) volto a valorizzare le nuove promesse del circo contemporaneo nel nostro Paese.

“I Canti delle Sirene” e le derive culturali del Circonauta 2026

Non solo teatro fisico e acrobazie: Circonauta è un’esperienza sensoriale completa. Il “reef” di Piazza Salandra accoglierà ogni sera, dalle ore 22:00, la rassegna musicale “I Canti delle Sirene e dei Tritoni”. Un viaggio sonoro che spazia dalla world music alla cumbia, fino alle sonorità balcaniche con le esibizioni di Psichedelik Mediterranean Orkestra, Cocoa Thrill, Yaràkä, Nubras Ensemble e i trascinanti Niuri Te Sule. Per chi vuole approfondire la poesia del viaggio e del nomadismo, dal 3 al 18 luglio il Museo della Preistoria di Nardò ospiterà la mostra fotografica “Circus Love_The magical life of Europe’s family circuses part. 2” di Stephanie Gengotti. Un reportage intimo e resiliente sulla vita quotidiana delle famiglie circensi europee.

Il Premio “Mr Thomas”: l’omaggio del pubblico

Quest’anno Circonauta istituisce il commovente Premio “Mr Thomas” in memoria di Tommaso D’Aquino, indimenticato artista del fuoco e spirito libero che ha lasciato un segno indelebile nella comunità dei teatranti di strada. Sarà proprio il pubblico del festival a decretare lo spettacolo più amato: gli spettatori potranno esprimere il proprio gradimento presso i corner allestiti alle casse, mantenendo viva la fiamma di “Tommy”.

Circonauta 2026: info utili, biglietti e abbonamenti

L’accesso agli spettacoli programmati in Piazza Sant’Antonio e Piazza Salandra è completamente gratuito. Per le performance in Piazza Vescovato e Largo Sambiasi è previsto un biglietto singolo di 5,00 € (ridotto 4,00 € per bambini dai 6 ai 12 anni e persone con disabilità). Sono inoltre disponibili speciali formule di abbonamento per godersi al meglio il festival:

Medusa (2 spettacoli), 9,00 € intero / 7,00 € ridotto;

Delfino (3 spettacoli), 12,00 € intero / 10,00 € ridotto;

Balena (4 spettacoli), 14,00 € intero / 12,00 € ridotto.

La biglietteria principale e l’infopoint saranno attivi in Piazza Salandra a partire dalle ore 19:00 di ogni giorno di festival. Per prevendite online e maggiori dettagli è possibile consultare il circuito LiveTicket o il sito ufficiale del Circonauta.

Scarica qui il cartellone completo del Circonauta 2026.