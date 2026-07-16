LECCE – L’attesa comincia a farsi frenetica: fervono i preparativi nel Salento per il Panorama Festival 2026, in programma dal 14 al 16 agosto nella suggestiva cornice delle Cave del Duca a Lecce. Il festival si presenta ai nastri di partenza confermando il proprio ruolo di volano per il Salento, la Puglia e più in generale il Mezzogiorno. Un modello organizzativo unico, in grado di connettere cultura, flussi turistici d’eccellenza e responsabilità sociale, inserendo stabilmente la regione all’interno dei circuiti globali dell’intrattenimento e dell’hospitality.

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Una line-up stellare tra leggende e storici “back-to-back”

A rendere unico il Panorama Festival 2026 è un cartellone artistico monumentale che vedrà alternarsi alla consolle i più grandi titani della scena house ed elettronica mondiale, arricchito da esclusive e rarissime performance collaborative, b2b (back-to-back) durante i quali due dj si passano il controllo della consolle in una sorta di staffetta musicale.

Panorama Festival 2026 | Venerdì 14 agosto (Day 1)

L’apertura sarà col botto grazie a un leggendario set a tre che vedrà condividere la stessa console da Jamie Jones, Seth Troxler e The Martinez Brothers (un inedito b3b ad altissima energia). Nella stessa notte saliranno sul palco il fenomeno brasiliano Mochakk, l’atteso b2b tra Blond:ish e Vintage Culture, affiancati da Gianni Sabato, Gennaro e Rolbac.

Panorama Festival 2026 | Sabato 15 agosto (Day 2)

La notte di Ferragosto vedrà l’allineamento dei veri pesi massimi planetari. Sul palco delle Cave del Duca saliranno infatti le due icone indiscusse della club culture contemporanea: Solomun e Peggy Gou. Ad arricchire la serata ci saranno anche Stassy, Benny Kimonos e Yousuke Yukimatsu.

Panorama Festival 2026 | Domenica 16 agosto (Day 3)

Il gran finale della tre giorni sarà affidato alle calde sonorità di PAWSA e all’energia travolgente di Mau P. Insieme a loro, a far ballare il pubblico fino all’alba, ci saranno le selezioni di Josh Baker, Saraga, Simone e Lvdovica.

Numeri da capogiro: l’impatto economico sulla filiera salentina

Il Panorama Festival ha dimostrato negli anni come un grande appuntamento musicale possa tramutarsi in un formidabile motore di sviluppo locale. I dati emersi dall’analisi dell’impatto economico dell’ultima edizione parlano chiaro: il territorio ha registrato un clamoroso 98% di occupazione delle strutture ricettive, attirando oltre 50.000 presenze complessive da più di 40 nazioni.

Questo incredibile flusso si traduce in un beneficio diretto e indiretto per l’intera catena dell’accoglienza: hotel, B&B, masserie, ristoranti, stabilimenti balneari e servizi di trasporto registrano il tutto esaurito, intercettando una platea internazionale caratterizzata da un’alta capacità di spesa e da tempi di permanenza prolungati sul territorio.

L’impatto economico si riflette in modo altrettanto potente sulla produzione stessa della kermesse. L’analisi SROI (Social Return on Investment) ha evidenziato il coinvolgimento attivo di oltre 40 aziende pugliesi nella macchina organizzativa, con ricadute massicce su allestimenti, logistica, sicurezza e comunicazione. Tra gli investimenti principali spiccano 1,2 milioni di euro per gli ingaggi artistici, 350mila euro dedicati alla produzione tecnica e 200mila euro stanziati per il marketing, a cui si aggiunge il lavoro di oltre 500 persone tra staff, addetti alla sicurezza e volontari.

Biglietti e mobilità sostenibile per le Cave del Duca

I biglietti per le singole giornate e i diversi abbonamenti per vivere l’intera esperienza del festival sono già disponibili online sul sito ufficiale dell’evento e attraverso i canali di prevendita autorizzati Dice e TicketSMS. Considerata l’enorme richiesta internazionale, gli organizzatori consigliano di completare l’acquisto in anticipo per evitare il sold out.

Grande attenzione è stata riservata anche al piano mobilità per decongestionare il traffico e tutelare l’ambiente salentino. Durante le tre giornate saranno attive navette ufficiali per i collegamenti da e per l’area delle Cave, affiancate da servizi di car pooling prenotabili online e ampie aree parcheggio dedicate nelle immediate vicinanze della venue. Il Panorama Festival si conferma così un ecosistema virtuoso in cui musica, impresa, istituzioni e comunità locali camminano insieme verso il futuro.