Il Salento non è solo mare cristallino e spiagge da sogno, ma anche un fermento culturale che pulsa nel cuore dei suoi borghi più belli. Da questa domenica, 14 giugno, e per tutta l’estate fino a settembre torna il Salento Book Festival, la celebre rassegna itinerante giunta quest’anno alla sua straordinaria sedicesima edizione. Lo slogan, ormai un vero e proprio manifesto, parla chiaro: “La festa dei libri, la movida dei lettori”.

Organizzato dall’associazione culturale Festival nazionale del libro e nato dall’ingegno del giornalista e autore televisivo Gianpiero Pisanello (ideatore e direttore della kermesse), il festival si avvale quest’anno della prestigiosa co-direzione della scrittrice Antonella Lattanzi e del giornalista Massimo Bernardini. Saranno ben 18 i Comuni salentini che apriranno le proprie porte, trasformando giardini storici, sagrati e cortili in suggestivi palcoscenici letterari.

Oltre alle tappe nei borghi sono previsti tre imperdibili eventi speciali in location d’eccezione: a Lecce (da Futuro Remoto Gioielli), a Tuglie (da Thuje) e a Maglie (da Candido 1859), mentre in autunno è già confermato un appuntamento extra-Salento a Bari, nella sede del Consiglio regionale della Puglia.

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Salento Book Festival: l’inaugurazione a Nardò con Stefano Bollani e Valentina Cenni

Il sipario del Salento Book Festival si alzerà questa domenica nella splendida cornice di Nardò per una serata inaugurale interamente dedicata alla musica, all’improvvisazione e al fascino collettivo del jazz. Protagonisti assoluti saranno il grandissimo pianista e compositore Stefano Bollani insieme all’attrice e regista Valentina Cenni. I due artisti presenteranno il docufilm “Tutta vita” e, al termine della proiezione, dialogheranno a cuore aperto con la giornalista Laura Riccetti.

Il fitto cartellone della festa dei libri del Salento spazierà nei mesi successivi dalla saggistica alla narrativa, toccando i temi caldi della contemporaneità, i legami familiari, le storie personali e le profondità dell’animo umano, garantendo come sempre un’offerta ricca e variegata.

Grandi premi e il cuore grande del “Libro Sospeso”

Anche per l’edizione 2026 si rinnova la preziosa collaborazione con il gruppo Bper Banca attraverso il premio “Bper: Banca – Salento Book Festival”. Il prestigioso riconoscimento quest’anno sarà consegnato alla travolgente Luciana Littizzetto durante la serata speciale del 4 agosto. Nella stessa occasione verrà conferito il Premio Sbf ad Andrea Zalone e Germana Pasquero, un tributo alla loro straordinaria storia professionale e al loro viscerale legame d’amore con la terra del Salento.

Ma il Salento Book Festival è soprattutto sinonimo di generosità. Viene infatti confermata la bellissima iniziativa solidale del “Libro sospeso”: durante ciascun appuntamento, presso il banchetto dei libri, ogni visitatore potrà acquistare un volume da donare in beneficenza. I libri raccolti saranno destinati a sostenere i progetti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e della Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli. Un piccolo gesto per far viaggiare la fantasia di chi sta affrontando la battaglia più difficile.