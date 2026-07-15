Il Salento si prepara a riaccendere i motori della grande musica live con il ritorno del SEI Festival. L’edizione 2026 taglia un traguardo storico e soffia su venti candeline. Per celebrare questo importante ventesimo anniversario, la manifestazione ideata, prodotta e promossa da Coolclub, sotto la direzione artistica di Cesare Liaci e Veronica Clarizio, ha scelto come claim “Venti a Sud Est”. Un titolo-bussola evocativo che rende omaggio a due decenni di esplorazioni sonore e traiettorie culturali, con un’identità visiva firmata dal graphic designer Giuseppe Laselva che ritrae un Eolo contemporaneo da cui si sprigionano correnti di colori e suoni in viaggio.

Il festival estivo prenderà ufficialmente il via sabato 18 luglio alle ore 21:00 dal suggestivo Castello Carlo V di Lecce con l’atteso live di Iosonouncane, preceduto dalla giovane cantautrice salentina Gaia Rollo, in una serata realizzata in collaborazione con il Castello Svevo di Bari e Open Castle. Da quel momento, fino al 20 agosto, il SEI Festival si svilupperà come un calendario diffuso e multidisciplinare capace di toccare i borghi più belli del territorio, tra cui Corigliano d’Otranto, Copertino, Melpignano e Specchia, unendo ai concerti momenti di teatro, presentazioni di libri, laboratori e danza.

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Il grande evento: i Litfiba celebrano i 40 anni di “17 Re” a Melpignano

L’appuntamento più atteso del SEI Festival 2026 e dal più alto tasso di epicità rock è fissato per giovedì 7 agosto alle ore 21:00 nell’arena di Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano. In una collaborazione speciale con Bass Culture e l’Amministrazione comunale, sul palco salirà la formazione originale dei Litfiba. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo si ritroveranno insieme per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il monumentale doppio album pubblicato nel 1986 che ha ridefinito gli standard della new wave e del rock italiano.

Un ritorno attesissimo che riporterà nel cuore della penisola salentina il suono ruvido, poetico e l’immaginario visionario di una band che ha marchiato a fuoco la storia della musica nostrana, richiamando fan da ogni parte d’Italia grazie anche ai servizi di collegamento BusForRun attivati per l’occasione.

Foto di Riccardo Bagnoli

SEI Festival 2026: un viaggio sonoro tra i castelli e i borghi del Salento

Il viaggio del SEI Festival si preannuncia denso ed eclettico lungo tutto il mese di programmazione. Dal 23 al 25 luglio la carovana si sposterà al Castello De’ Monti di Corigliano d’Otranto, all’interno del progetto Castello Volante, ospitando l’electro-punk travolgente dei britannici Fat Dog affiancati da Moustache Prawn e The Pier, per poi passare al cantautorato intenso di Lamante e dei Nobraino, e chiudere con l’energia punk rock dei Bull Brigade, Sud Disorder e Bellintesta.

Nello stesso castello troveranno spazio il teatro sociale con la restituzione del laboratorio di Riccardo Lanzarone intitolato “I miei vent’anni” il 31 luglio, lo spettacolo “Qualcosa di grande” dell’Accademia Mediterranea dell’Attore ispirato ai Lùnapop il 4 agosto, e l’attualità editoriale l’11 agosto con la giornalista Annalisa Camilli e il suo libro “Divieto di protestare”.

La musica toccherà anche le Cantine Garofano di Copertino il 1 agosto con l’elettronica globale di El Búho e il dj set world di Dubin. Infine, la manifestazione farà tappa nel borgo di Specchia: il 15 agosto all’alba nel Convento dei Francescani Neri canterà la pluripremiata Mille con il suo concerto “Risorgimento”, seguita il 18 agosto dal live d’esordio dei Pallida Cavtat a Palazzo Risolo, luogo che il 20 agosto ospiterà l’atto finale del festival con la performance di danza tradizionale salentina curata da Tarantarte.

Subito dopo l’onda d’urto dei Litfiba, l’arena di Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano si preparerà ad accogliere, domenica 9 agosto, Fulminacci, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stupida sfortuna. Il talentuoso cantautore romano, anticipato dall’esibizione della giovane Henna, presenterà al pubblico salentino i brani del suo nuovo album Calcinacci, un lavoro intenso che intreccia ironia, malinconia e istantanee di vita quotidiana, confermandolo come una delle voci più brillanti, originali e amate della nuova scena pop e cantautorale italiana.

Biglietti, prevendite e servizi bus per il SEI Festival

I biglietti per assistere ai singoli concerti e agli appuntamenti speciali del SEI Festival 2026 sono già disponibili in prevendita online. Per consultare il cartellone completo, verificare i prezzi delle singole date e accedere direttamente alle piattaforme d’acquisto ufficiali, è possibile utilizzare i canali ufficiali del SEI Festival.

Considerando l’eccezionalità di alcuni eventi in programma, a partire dall’attesissima reunion dei Litfiba a Melpignano, gli organizzatori consigliano caldamente di assicurarsi i tagliandi con largo anticipo per evitare il tutto esaurito. Inoltre, proprio per le due grandi serate di punta nell’arena di Melpignano (Litfiba il 7 agosto e Fulminacci il 9 agosto), è stato attivato il servizio di trasporto ufficiale e sostenibile BusForRun, che permetterà agli spettatori di raggiungere comodamente l’area del live da diverse zone del territorio e fare rientro in totale sicurezza al termine dello spettacolo.