MELPIGNANO – Il grande mosaico artistico del Concertone della Notte della Taranta 2026 si arricchisce di un nuovo, attesissimo tassello. Sabato 22 agosto, il piazzale dell’Ex Convento degli Agostiniani a Melpignano accoglierà sul suo leggendario palco la cantautrice Levante, tra le voci più originali, poliedriche e carismatiche del panorama musicale italiano contemporaneo.

La ventinovesima edizione dell’evento simbolo della cultura salentina e pugliese nel mondo, guidata quest’anno dalla direzione artistica e musicale del maestro concertatore Ermal Meta con le coreografie curate da Fredy Franzutti, si preannuncia come un viaggio emozionante capace di far dialogare le radici tradizionali con le sonorità d’autore più moderne.

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Dalla Sicilia alle vette del pop: l’anima del Sud e il successo di Levante

All’anagrafe Claudia Lagona, nata a Caltagirone nel 1987 e cresciuta a Palagonia prima di trasferirsi a Torino, Levante ha sempre fatto delle sue radici siciliane e del suo profondo legame con il Sud il cuore pulsante della sua poesia. Il suo debutto fulminante nel 2013 con il singolo Alfonso ha inaugurato una carriera folgorante, segnata da album di successo come Manual de destrucción, Abbi cura di te, Nel caos di stanze stupende, Magmamemoria e Opera Futura (presentato a Sanremo 2023 con il brano Vivo). Nel corso degli anni ha stretto collaborazioni prestigiose con nomi del calibro di Carmen Consoli, Max Gazzè, Tiziano Ferro, Gianni Morandi, Colapesce, Dimartino e Dardust.

L’approdo nel Salento arriva peraltro al culmine di una stagione estiva 2026 da assoluta protagonista: l’artista sta infatti dominando le classifiche radiofoniche grazie al travolgente successo di Al mio paese, la hit estiva nata dall’inedita e raffinata collaborazione con Serena Brancale e Delia. Il brano, che celebra le radici mediterranee, la convivialità e il senso di appartenenza con una combinazione perfetta di eleganza pop e ritmi solari, conferma la straordinaria capacità della cantautrice di rinnovarsi continuamente. La sua scrittura, da sempre intrisa del fascino, dei contrasti e del “fuoco sacro” del Sud, trova così nella terra salentina un’eco naturale e profonda.

Da Malìa a Beddha ci dormi: l’omaggio alla tradizione salentina

Per la Notte della Taranta 2026, Levante incanterà il pubblico di Melpignano esibendosi insieme all’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Sul palco reinterpreterà un classico intramontabile del repertorio popolare salentino, l’emozionante serenata Beddha ci dormi, e proporrà un brano estratto dal suo ultimo progetto discografico, Dell’amore il fallimento e altri passi di danza.

“Essere ospite alla Notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché condivido quel fuoco del Sud che porto con me e reputo sacro, e che sono felice di portare sul palcoscenico di Melpignano” – ha dichiarato la cantautrice. “Entrare nella tradizione salentina è una scoperta, e sono curiosa di trovare un legame tra i passi di danza del mio nuovo disco e quelli della pizzica. Il mio nuovo lavoro abbraccia i passi della vita quotidiana e dell’amore. Trovo che ci sia una forte vicinanza con l’ultimo singolo ‘Malìa’: c’è un ritmo viscerale che mi riporta naturalmente qui in Salento”.

Notte della Taranta 2026: un cast d’eccellenza che celebra il talento e le radici pugliesi

L’annuncio della presenza di Levante va ad impreziosire un cast d’eccezione che mette al centro il grande orgoglio e l’identità artistica della nostra terra. Accanto all’artista siciliana, all’Orchestra Popolare e alla stella indiscussa del fado contemporaneo, la portoghese Gisela João, sul palco della Notte della Taranta 2026 brilleranno tre grandi artisti salentini:

Alessandra Amoroso , nata a Galatina e stella del pop italiano, torna a riabbracciare il pubblico di casa per celebrare la musica e la cultura della sua terra.

, nata a Galatina e stella del pop italiano, torna a riabbracciare il pubblico di casa per celebrare la musica e la cultura della sua terra. Maria Mazzotta , nata a Lecce, è tra le interpreti più potenti ed espressive della world music a livello internazionale, già voce storica del Canzoniere Grecanico Salentino.

, nata a Lecce, è tra le interpreti più potenti ed espressive della world music a livello internazionale, già voce storica del Canzoniere Grecanico Salentino. Welo, all’anagrafe Manuel Mariano, è un giovanissimo talento dell’urban e dell’hip-hop nativo di Lecce, autore del brano-manifesto Emigrato e tra le penne più fresche della nuova scena salentina.

L’accesso al piazzale dell’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano per la serata di sabato 22 agosto resta, come da tradizione, completamente gratuito.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.