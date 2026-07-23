Grotta della Poesia: sale a 5€ il ticket con il progetto ArcheoRoca

MELENDUGNO – Una delle perle archeologiche e naturali più affascinanti del Salento e dell’intera Puglia apre una nuova, fondamentale pagina per la sua tutela e promozione. Prende ufficialmente il via il progetto ArcheoRoca, l’innovativo partenariato speciale pubblico-privato nato dalla collaborazione tra il Comune di Melendugno e la cooperativa ArtWork per valorizzare, gestire e rendere pienamente fruibile l’intero complesso archeologico di Roca Vecchia e della celebre Grotta della Poesia.

L’iniziativa, presentata alla presenza di istituzioni, rappresentanti della Soprintendenza e dell’Università del Salento, punta a trasformare il sito in un modello virtuoso di fruizione turistica sostenibile, garantendo decoro, sicurezza e un’accoglienza di altissimo livello per visitatori e studiosi.

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Grotta della Poesia: ticket di 5 euro, orari e gratuità per i residenti

Il nuovo piano di fruizione introduce un biglietto d’ingresso di 5 euro (con riduzioni previste per famiglie e gruppi), pensato per finanziare direttamente la manutenzione, la custodia e il miglioramento continuativo dei servizi dell’area. Per la comunità locale si conferma l’attenzione al territorio: l’ingresso è completamente gratuito per tutti i residenti nel Comune di Melendugno. Sono stati anche comunicati gli orari di apertura ufficiali: tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00 nel mese di luglio e dalle 9:00 alle 19:00 ad agosto e a settembre. Il ticket per l’accesso alla Grotta della Poesia potrà essere acquistato presso le biglietterie fisiche dell’area Castello e dell’area archeologica oppure direttamente online sul portale ufficiale del progetto ArcheoRoca.

I turisti che visiteranno Roca Vecchia potranno accedere a un sistema integrato di servizi moderni e tecnologici. Il percorso comprende percorsi di visita guidata o in autonomia tramite audioguide dedicate, affiancati da un’innovativa esperienza immersiva con visori multimediali per la realtà virtuale, capaci di far fare un salto indietro nel tempo per riscoprire l’antico splendore storico del sito.

L’accordo tra il Comune di Melendugno e ArtWork ha una proiezione a lungo termine della durata di 15 anni, con un piano di investimenti complessivo di circa 1,4 milioni di euro. I fondi saranno destinati a:

riqualificazione e messa in sicurezza dei camminamenti;

creazione di un collegamento diretto tra l’area Castello e la Grotta della Poesia ;

; realizzazione del nuovo allestimento museale negli spazi dell’ex Seminario estivo, destinato a custodire e raccontare la ricchissima storia dei reperti di Roca Vecchia.

Grotta della Poesia: occupazione e sviluppo per il Salento

Accanto alla tutela culturale, il progetto garantisce una ricaduta positiva sul tessuto economico e lavorativo locale. Ad oggi sono già oltre 15 gli operatori impiegati tra accoglienza, custodia, biglietteria e servizi al pubblico, ma il piano di sviluppo prevede un progressivo incremento dell’organico con l’attivazione dei nuovi moduli culturali.

“Con ArcheoRoca inauguriamo una nuova fase per la storia di questo luogo straordinario” ha sottolineato il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino. “Affidandoci alla competenza di ArtWork, già consolidata a Lecce e in altre importanti realtà, lavoriamo per fare di Roca un volano di sviluppo ed eccellenza per l’intero territorio salentino”.

Gli fa eco il presidente di ArtWork, Paolo Babbo: “È il punto di partenza di un percorso che metta al centro il patrimonio archeologico, la qualità dell’esperienza turistica e il rispetto assoluto per un bene unico al mondo”.