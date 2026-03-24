Serena Brancale: “Al mio Paese” con Levante e Delia in uscita il 3 aprile

BARI – C’è un sentimento che accomuna migliaia di pugliesi nel mondo: quella sottile nostalgia che si prova quando si chiude la valigia e si saluta il proprio paese. Serena Brancale, reduce dal trionfo all’ultimo Sanremo 2026, è la donna del momento. Sul palco dell’Ariston ha incantato tutti, portando a casa ben due riconoscimenti prestigiosi: il Premio TIM per la canzone più ascoltata e il Premio della Sala Stampa, a conferma di un talento che unisce critica e grande pubblico.

L’artista barese che ha conquistato l’Italia con il suo mix unico di jazz, soul e dialetto, ha deciso di dar voce a questo battito del cuore con il suo nuovo singolo: “Al mio Paese”. In uscita il prossimo 3 aprile, il brano non è solo un omaggio alle radici, ma un incontro magico tra tre voci femminili straordinarie. Insieme a Serena, infatti, troveremo la talentuosa Delia e l’iconica Levante, per un trio che promette di emozionare e far cantare tutta la Puglia (e non solo).

Serena Brancale: un manifesto per chi vive lontano

“Per chi vive fuori sede come noi, lasci sempre un pezzo di cuore nel tuo paese”: così Serena ha annunciato il pezzo sui suoi canali social, scatenando immediatamente l’entusiasmo dei fan. Non è la prima volta che Serena Brancale celebra la sua terra (impossibile dimenticare il successo virale di Baccalà o le sue reinterpretazioni in barese), ma questa volta il tono si fa più intimo e universale. “Al mio Paese“ racconta la bellezza del ritorno e la fatica del distacco. Da Milano a Londra, da Roma a Parigi: un manifesto per chi vive a chilometri di distanza ma porta nel DNA l’odore del mare e della focaccia calda.

“Al mio Paese”: tre donne, una sola anima mediterranea

La collaborazione con Levante e Delia aggiunge una sfumatura mediterranea ancora più marcata al progetto. Tre donne forti, unite in una canzone che si preannuncia come il nuovo inno di una generazione che viaggia, ma non dimentica mai da dove viene.

Levante, siciliana di Caltagirone e torinese d’adozione, Levante è la voce più colta e trascinante del pop d’autore contemporaneo. Dalla rivoluzione indie di Manuale Distruzione fino ai palchi di Sanremo e ai suoi romanzi best-seller, ha sempre saputo trasformare il concetto di “nostalgia” in una forma d’arte raffinata. La sua scrittura, tagliente e poetica al tempo stesso, porta nel brano il peso e la bellezza di chi ha costruito la propria strada lontano dalle radici, senza mai recidere quel legame viscerale con il sole e il vento del Sud. La sua partecipazione aggiunge una profondità narrativa che solo una “cantautrice del mondo” come lei poteva regalare.

Delia, giovane promessa catanese dal timbro magnetico, rappresenta la freschezza della nuova scena mediterranea ed è stata la vera rivelazione dell’ultima edizione di X Factor. Dopo aver stregato giudici e pubblico con la sua voce profonda e graffiante, Delia si conferma la nuova promessa della scena mediterranea. Il suo istinto folk e la sua energia “wild” completano perfettamente il trio, creando un ponte ideale tra la Puglia e la Sicilia. La sua collaborazione con Serena e Levante consacra un sodalizio tutto al femminile che mette al centro il talento vocale e la capacità di emozionare con semplicità.

Preparate le cuffie: dal 3 aprile la colonna sonora del vostro prossimo ritorno a casa avrà il calore del Sud e la forza di tre voci meravigliose.

Immagine di copertina: instagram.com/serenabrancale.