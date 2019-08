Il tanto desiderato mese di agosto è finalmente arrivato e a pochi giorni di distanza da Ferragosto sono in molti a chiedersi quale meta raggiungere per trascorrere delle spensierate giornate estive in compagnia dei propri amici o familiari. D’altronde questo è il periodo che accoglie il più alto numero di italiani in ferie, quindi le scelte in fatto di luoghi in cui soggiornare riflettono la voglia di staccare la spina dopo l’estenuante routine lavorativa annuale.

A primeggiare nella classifica delle mete più ambite dagli italiani è ancora una volta la Puglia, in particolar modo il Salento. È, infatti, Gallipoli ad occupare i vertici con il suo meritato secondo posto dopo l’Isola d’Elba.

I dati di HomeToGo

La lista delle 20 località più amate dai turisti italiani è stata stilata da HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca a livello mondiale per appartamenti e case vacanza. Stando a questa classifica, il Tacco d’Italia è presente con ben 4 posizioni, 3 nel Salento e una nel Gargano.

Dell’immancabile zona salentina le località sono 3: Gallipoli, come già anticipato, e poi Porto Cesareo e Marina di Pescoluse. La rappresentante per eccellenza del Gargano, invece, è Vieste.

Tutti al mare

Ogni destinazione della classifica di HomeToGo ha una caratteristica in comune con le altre: per gli italiani Ferragosto è sinonimo di mare, alla sua bellezza è impossibile rinunciare.

Secondo i dati del meta-motore di ricerca, la fuga di Ferragosto dura dai 5 ai 9 giorni e le vacanze vengono organizzate quasi sempre in compagnia, sia che si tratti di viaggiare con un gruppo di 4 persone sia che si scelga di trascorrere le ferie con la propria metà.

La graduatoria realizzata da HomeToGo conferma l’assoluta preferenza verso le località costiere più suggestive dello Stivale. Delle 20 località citate in classifica, ben 15 sono, infatti, italiane. Le uniche alternative alle bellezze del Belpaese sono le isole greche e la Spagna con Ibiza.

Le regioni italiane in classifica

La Puglia è la regina indiscussa della Top 20 con le sue 4 destinazioni. A seguire troviamo la Toscana con 3 località, la Sardegna e l’Emilia Romagna con 2, e infine la Campania e il Veneto.