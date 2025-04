Visite guidate a Pasquetta: scopri il parco archeologico di Rudiae a Lecce

LECCE – Nel cuore della campagna leccese, a pochi chilometri dal centro storico, il Parco archeologico di Rudiae si prepara ad accogliere cittadini e turisti per un doppio appuntamento culturale imperdibile in occasione delle festività pasquali. Sabato 19 aprile alle ore 17:00 e lunedì 21 aprile (Pasquetta) alle ore 11:00, il sito apre eccezionalmente al pubblico con due visite guidate Pasquetta per riscoprire le radici storiche e archeologiche più profonde del Salento.

Parco archeologico di Rudiae: un sito ricco di storia e meraviglia

Antica città messapica (VII sec. a.C.) e poi romana (III sec. a.C.), Rudiae è nota per aver dato i natali a Quinto Ennio, considerato il padre della letteratura latina. Gli scavi ottocenteschi voluti dal Duca Sigismondo Castromediano hanno portato alla luce necropoli, tombe ipogee, strade basolate, fortificazioni, luoghi di culto e un anfiteatro romano, costruito all’epoca dell’imperatore Traiano.

Il percorso della visita

L’itinerario prende avvio dall’area di Fondo Acchiatura, dove sono visibili le due strade ortogonali, un ipogeo ellenistico (non visitabile) e un antico luogo di culto. Da lì si prosegue verso l’anfiteatro, osservabile dall’alto e accessibile tramite una rampa. Il sito, in parte fruibile anche da persone con disabilità motoria, è dotato di pannelli illustrativi e tour virtuale su tablet. Durante la visita sarà ricordata anche Otacilia Secundilla, donna romana che contribuì alla costruzione dell’anfiteatro con un gesto di grande generosità, oggi riscoperto grazie agli studi del sito.

Un’esperienza sensoriale e culturale

Il Parco archeologico di Rudiae, lontano dal traffico cittadino, offre anche un’esperienza sensoriale unica: il silenzio, il frinire delle cicale e i profumi di timo, orchidee e rucola selvatica avvolgono il visitatore in un’atmosfera sospesa tra natura e storia.

Una storia di recupero e valorizzazione

A partire dagli anni ’50 e poi con nuovi scavi avviati nel 2011, l’area ha beneficiato di una profonda azione di tutela e promozione grazie alla collaborazione tra Soprintendenza, Università del Salento e Comune di Lecce. Oggi, il Parco è un modello di valorizzazione archeologica, accessibile e partecipata.

Parco archeologico di Rudiae: informazioni utili

📍 Il Parco archeologico di Rudiae si trova in Via A. Mazzotta a Lecce, a circa 3 km dal centro.

🎟️ Biglietti: Intero €8, Ridotto €6

🕓 Durata visita: circa 1 ora (si consigliano scarpe comode, acqua e cappellino)