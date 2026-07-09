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Barletta tra i Comuni Ricicloni: i premi pugliesi del Dossier Legambiente 2026

“Grande traguardo per l'ambiente nella Città della Disfida. Barletta tra i Comuni Ricicloni di Legambiente toccando quota 71% di raccolta differenziata. Ecco la situazione della gestione rifiuti in Puglia, dall'exploit di Sammichele di Bari unico Comune Rifiuti Free di tutta la Puglia fino ai premi per Polignano e Sogliano Cavour.”
Barletta tra i Comuni Ricicloni: i premi pugliesi del Dossier Legambiente 2026

BARLETTA – La Città della Disfida si conferma ufficialmente tra le realtà più virtuose della Puglia nella gestione dei rifiuti e nella tutela ambientale. In occasione della nuova edizione del concorso nazionale promosso da Legambiente, Barletta tra i Comuni Ricicloni ha ottenuto l’ambito riconoscimento grazie a una percentuale di raccolta differenziata che oggi si attesta stabilmente intorno al 71%, superando abbondantemente la soglia minima del 65% richiesta per entrare nell’élite della sostenibilità. Il risultato corona un percorso di sinergia avviato tra l’Amministrazione comunale, la Bar.S.A. S.p.A. e l’intera cittadinanza, capaci di trasformare le buone pratiche quotidiane in un traguardo di portata collettiva.

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Barletta tra i Comuni Ricicloni: il commento dei vertici

L’ingresso ufficiale di Barletta tra i Comuni Ricicloni non viene vissuto sul territorio come un punto d’arrivo, bensì come una spinta a ottimizzare ulteriormente il servizio. La Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., l’avvocato Alessia De Finis, ha espresso profonda gratitudine per il posizionamento raggiunto: «Questo riconoscimento rappresenta una grande soddisfazione, ma non costituisce affatto un traguardo. Per noi è un punto di partenza per raggiungere risultati ancora più importanti, migliorando sempre di più la qualità della raccolta differenziata e contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente».

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, che ha voluto elogiare la maturità dimostrata dalla comunità: «Essere tra i Comuni Ricicloni è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione. Questo risultato è il frutto dell’impegno quotidiano e condiviso dell’Amministrazione, della Bar.S.A. e della partecipazione pienamente responsabile di tutta la cittadinanza».

I vertici della municipalizzata e il Comune hanno poi rivolto un ringraziamento speciale a tutti gli operatori ecologici che garantiscono l’efficienza quotidiana delle strade, rinnovando l’invito ai barlettani a non abbassare la guardia per rendere la città sempre più pulita e vivibile.

Il dossier pugliese: Sammichele di Bari Comune Rifiuti Free, premi a Polignano e Sogliano Cavour

Barletta tra i Comuni Ricicloni si inserisce in un quadro regionale in netta crescita sul fronte dell’economia circolare, analizzato a Roma durante le premiazioni ufficiali.

Nel dossier Legambiente 2026, Barletta viene citata insieme ad altri due capoluoghi pugliesi, Andria e Lecce: tutte e tre le città hanno superato brillantemente il muro del 65% di raccolta differenziata, sebbene registrino ancora una quota di secco residuo pro-capite superiore ai 75 kg per abitante all’anno, obiettivo utile a ottenere la menzione speciale “Rifiuti Free”. 

Sammichele di Bari di Bari è stato infatti l’unico comune in tutta la Puglia a conquistare il titolo assoluto di Comune Rifiuti Free nella categoria tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, capace di abbattere drasticamente la produzione di secco residuo. La manifestazione ha visto salire infine sul podio altre due eccellenze del territorio:

  • Polignano a Mare (BA), premiata dal consorzio nazionale CIAL per la sua innovativa modalità di raccolta plastica-metalli, registrando una resa pro-capite di imballaggi in alluminio ben superiore alla media italiana;
  • Sogliano Cavour (LE), che ha ottenuto il riconoscimento del Consorzio Biorepack grazie al potenziamento del sistema porta a porta e a un’efficace campagna di comunicazione sul corretto conferimento dell’umido organico nei sacchetti in bioplastica compostabile.

A tracciare il bilancio della spedizione pugliese è stata l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, che ha espresso i suoi personali complimenti alle comunità premiate: «Iscrivendosi a un concorso come quello dei Comuni ricicloni di Legambiente nazionale gli stessi enti si mettono in gioco, offrendo una fotografia del percorso intrapreso per potenziare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti. Un percorso non semplice, soprattutto nei grandi comuni, ma che piano piano si sta radicando perché è ormai diffusa la consapevolezza che bisogna sprecare di meno e riciclare nel miglior modo possibile».

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