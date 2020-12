Il Parco Rudiae di Lecce è la “migliore gemma nascosta”

Il Parco Archeologico di Rudiae è la “migliore gemma nascosta” italiana della quarta edizione dei “Global Remarkable Venue Awards” promossa da una piattaforma di prenotazione online, leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di 60 milioni di dollari da Airbnb.

Scopri di più su: Rudiae, il Parco Archeologico di Lecce e il suo anfiteatro

La cerimonia di consegna del Premio, che celebra i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze, si è svolta mercoledì sera, per la prima volta interamente sul web, con la partecipazione di 400 addetti ai lavori provenienti dai paesi premiati. Oltre alle cinque categorie “tradizionali” del Premio quest’anno hanno fatto il loro debutto due nuovi riconoscimenti, progettati per puntare l’attenzione e premiare le sedi che si sono adattate e stanno maggiormente contribuendo al progredire del settore turistico durante la pandemia COVID-19.

Parco Archeologico di Rudiae “Best Hidden Gem Venue”

Il Parco Archeologico di Rudiae a Lecce è stato premiato come “Best Hidden Gem Venue“, riconoscimento per le attrazioni più di nicchia, in grado di offrire le esperienze più “extra-ordinarie” ai propri visitatori, spesso le più colpite da questa crisi COVID 19. Grazie a un accordo di promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e ARVaSrl, in collaborazione con il Comune di Lecce, dal 2018 è possibile visitare il Parco Archeologico della città fondata dai Messapi e l’Anfiteatro romano, costruito nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano.

Lecce, unica città con due anfiteatri romani

Lecce è l’unica città al mondo ad avere due anfiteatri romani a distanza di circa tre chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant’Oronzo, nel cuore di Lecce, e quello dell’antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino. In questi anni il Parco ha anche ospitato numerosi spettacoli teatrali del progetto Taotor – Teatro, mito e archeologia di Astragali teatro, cofinanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia, presentazioni e altre attività.