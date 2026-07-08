Grottaglie si riconferma l’indiscussa capitale della ceramica pugliese firmando un’impresa storica. Nel cuore della cittadina ionica ha preso ufficialmente forma quello che si attesta come il pumo più grande del mondo. Un manufatto monumentale che celebra il simbolo per eccellenza dell’artigianato e della tradizione locale, da sempre emblema di prosperità, nuova vita e fecondità, le cui radici storiche affondano nei culti greco-romani legati alla dea Pomona.

La straordinaria scultura in ceramica è il frutto di una complessa e spettacolare sessione di lavorazione al tornio durata circa 50 ore, resa possibile grazie al talento del maestro Giuseppe Rosa, supportato dal suo team di collaboratori e dall’utilizzo di un macchinario progettato e costruito esclusivamente per sostenere questa sfida tecnica.

Fonte ANSA Puglia

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Il pumo più grande del mondo: un’opera da record nata da terra, acqua e fuoco

Il pumo più grande del mondo si presenta con una vibrante finitura superficiale gialla, arricchita dalle caratteristiche foglie verde rame, ed è candidata a diventare un nuovo e potente punto di riferimento identitario per la città, oltre che una grandiosa attrazione per i turisti e gli amanti dell’artigianato artistico di tutto il mondo. Con quasi cinquant’anni di esperienza nel modellare l’argilla, il maestro Giuseppe Rosa ha voluto rimarcare il valore ancestrale della tecnica artigianale e il senso profondo di questa impresa:

«Questa mia opera, unica al mondo, la dedico a tutti i grandi maestri della tradizione ceramica grottagliese e ai capostipiti dell’arte figulina locale che ci hanno tramandato questo sapere, portando Grottaglie a essere riconosciuta ovunque. Terra, acqua e fuoco sono i tre elementi fondamentali per una buona lavorazione ceramica. Per la riuscita di questo progetto è stato fondamentale il supporto del mio team e l’impiego di un tornio speciale realizzato appositamente».

La cerimonia di inaugurazione nel Quartiere delle Ceramiche

Il pumo più grande del mondo sarà svelato ufficialmente al pubblico venerdì 11 luglio 2026, alle ore 20:00, proprio nel suggestivo scenario del Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie. L’evento sarà accompagnato da una cerimonia solenne che vedrà la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, sancendo un momento di festa per tutta la comunità e un nuovo tassello d’eccellenza per il turismo culturale della Puglia.