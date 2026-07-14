Il turismo in Puglia non si ferma più. Maggio si è chiuso con oltre 1,2 milioni di passeggeri tra gli scali di Bari, Brindisi e Foggia, per la precisione 1.263.179: il 14,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Non è un picco isolato, ma l’ennesima conferma di una tendenza che chi vive qui conosce bene: la nostra regione ha smesso di essere una meta da una sola stagione.

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Turismo in Puglia: Bari e Brindisi trainano e a crescere è soprattutto lo straniero

Sono i due scali principali a fare la parte del leone. L’aeroporto di Bari segna un +15,4% sul maggio precedente, Brindisi risponde con un +13,4% e si conferma la porta d’accesso al Salento. Ma il dato che racconta meglio il momento è un altro: i passeggeri internazionali sono cresciuti del 26,2% a Bari e del 25,3% a Brindisi. Il turismo straniero ha raggiunto spiagge e borghi pugliesi già in primavera, senza aspettare l’alta stagione.

Il quadro non cambia se si allarga lo sguardo ai primi cinque mesi dell’anno: oltre 4,4 milioni di passeggeri complessivi, con il solo aeroporto di Bari arrivato a quasi 1,73 milioni di viaggiatori internazionali, in crescita del 21,3%. È la componente estera, insomma, il vero motore di questa accelerazione.

Una regione che ormai si visita dodici mesi l’anno

Dietro i numeri c’è una scelta precisa: la destagionalizzazione. Per anni il turismo in Puglia è stato sinonimo di agosto, di spiagge affollate e di settembre come ultima coda dell’estate. Oggi le nuove rotte aeree per l’estate 2026 si affiancano a un calendario che riempie anche i mesi un tempo silenziosi, tra cammini, cicloturismo, festival diffusi e una proposta enogastronomica riconosciuta ben oltre i confini regionali.

A spostare i flussi verso l’entroterra contribuiscono rassegne come le storie di Terra Rossa nella Valle d’Itria, che portano visitatori lontano dalla costa e allungano la permanenza media. Il borgo, la masseria, il festival di paese: è qui che la Puglia ha trovato il modo di farsi cercare anche fuori stagione.

Il turismo in Puglia è cambiato: i turisti arrivano con lo smartphone in mano

È cambiato anche chi viaggia. Accanto a famiglie e gruppi è cresciuta la figura del nomade digitale, che sceglie la Puglia per settimane intere e gestisce tutto dallo schermo: il volo low cost prenotato all’ultimo, la masseria trovata tra le recensioni, il ristorante scovato sui social, l’escursione in barca comprata con un tap.

È soprattutto un viaggiatore che verifica. Confronta i prezzi, controlla recensioni e licenze prima di prenotare, pretende servizi all’altezza tanto sulla spiaggia quanto sul telefono. La stessa abitudine si ritrova anche nei tempi morti, dall’attesa di un volo alla sera di pioggia in masseria: è lì che la qualità di un servizio online si vede davvero, perché l’utente confronta e sceglie senza fretta. Vale per lo streaming come per il gioco legale, dove un operatore autorizzato ADM prova a farsi scegliere dal nuovo iscritto a partire da i migliori bonus di benvenuto dei casinò, il richiamo più immediato per distinguersi in un mercato affollato. Un dettaglio piccolo, che però fotografa un pubblico ormai abituato a controllare e confrontare prima di decidere, anche solo per passare il tempo.

Cosa significa per chi la Puglia la vive tutto l’anno

Per chi qui ci abita, questi numeri non sono soltanto righe di un comunicato. Significano una stagione lavorativa più lunga, paesi dell’entroterra che tornano a riempirsi, collegamenti aerei che riducono l’isolamento di sempre. Restano le sfide, dai trasporti interni alla gestione dei picchi estivi, ma la direzione per il turismo in Puglia è ormai chiara. La nostra regione ha smesso di essere una cartolina da rivedere ad agosto ed è diventata una regione che ha imparato a farsi trovare pronta in ogni mese dell’anno. I 4,4 milioni di passeggeri dei primi cinque mesi, in fondo, servono a ricordarcelo.