Villaggio di Natale di Gallipoli al Parco d’Inverno Gondar dal 20 dicembre

GALLIPOLI – La magia dell’inverno si prepara a scendere su Gallipoli. Il Parco Gondar si trasformerà nel gigantesco Villaggio di Natale di Gallipoli, dando vita al Parco d’Inverno, annunciato come il più grande Villaggio di Natale della Puglia. Per sei intense giornate, dal 20 al 28 dicembre (nelle date 20, 21, 25, 26, 27 e 28 dicembre), l’area si vestirà di luci, neve artificiale e profumi natalizi, accogliendo visitatori di tutte le età in un percorso incantato e scenografico.

Villaggio di Natale di Gallipoli: l‘albero da record e attrazioni fiabesche

L’attrazione simbolo del Parco d’Inverno Gondar sarà il più grande Albero di Natale della Puglia, che con i suoi ben 28 metri di altezza sarà ufficialmente acceso il 20 dicembre, in occasione dell’apertura. L’esperienza è immersiva e porta i visitatori attraverso un vero e proprio mondo fiabesco. Si potrà esplorare la Casa di Babbo Natale, passeggiare nel coloratissimo Villaggio di Marzapane, scoprire la Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi e avventurarsi nel Polo Nord ricreato con grande cura scenografica. Il percorso del Villaggio di Natale di Gallipoli condurrà al maestoso Palazzo del Principe Schiaccianoci e al trono della Regina di Ghiaccio, passando persino dalla Tana del Grinch. Non mancheranno, infine, la pista di pattinaggio, lo scivolo invernale gigante, il Trenino di Babbo Natale e un intero Luna Park Invernale.

Villaggio di Natale Gallipoli: show, gospel e Tombolata Nazionale

Il Villaggio di Natale di Gallipoli non è solo installazioni, ma un palcoscenico vivo. Il programma è ricco di spettacoli e show che animeranno tutte le giornate previste dalle 16:00 a mezzanotte. Il momento clou sarà il 25 dicembre con l’atteso Coro Gospel di Natale. Ogni giorno, inoltre, è previsto un grande appuntamento con la tombolata più grande d’Italia, pensata per coinvolgere il pubblico in un momento di condivisione e allegria tipico delle feste. Non mancheranno musical, performance circensi, teatro, parate degli elfi, street band e concerti.

Un viaggio nei sapori del Parco d’Inverno Gondar

Un ruolo speciale al Parco d’Inverno Gondar sarà riservato al gusto. L’ampia area food offrirà un vero e proprio viaggio culinario tra sapori tradizionali e proposte internazionali: vin brulè, cioccolate calde, caldarroste, dolci tipici e numerosi food truck contribuiranno a creare un’atmosfera accogliente e calorosa. Il parco è pensato per tutti: famiglie, gruppi di amici e turisti che desiderano vivere la magia delle feste in un ambiente unico nel suo genere. Biglietti disponibili online su Vivaticket (singoli e gruppi). Per informazioni contattare il numero 327 8215783.

Scarica la locandina ufficiale del Villaggio di Natale di Gallipoli.

