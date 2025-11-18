Salento ECOdays: l’appello degli ECOisti per la pulizia del territorio

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Lecce »
LECCE – Un’onda di civiltà ambientale sta per attraversare il Salento e a guidarla sono otto giovanissimi Supereroi del green. Da venerdì 21 a domenica 23 novembre si terranno i Salento ECOdays, una grande chiamata popolare per la Pulizia del Territorio, lanciata dai ragazzi della startup sociale ECOisti. Questo gruppo, composto da sei ragazze e due;ragazzi tra i 14 e i 16 anni (Fatima Baig, Zunaira Baig, Eleonora Cavallo, Angelica Costa, Gianmarco Esposito, Gabriele Madaro, Valentina Petino e Mariaelena Pezzuto), ha scelto di far rinascere la storica startup sociale nata anni fa all’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, coadiuvata dal docente Daniele Manni. Dopo aver frequentato un Summer Camp di Mentalità Imprenditoriale, i giovani hanno rinnovato il brand e definito una missione chiara.
Gli ECOisti mirano a un duplice obiettivo:
I Salento ECOdays rappresentano la prima, grande azione concreta per perseguire il secondo obiettivo, supportati in questa iniziativa dal progetto “Sporchiamoci le mani” del Nuovo Quotidiano di Puglia.
L’iniziativa è pensata per coinvolgere chiunque: scuole, associazioni, comuni, famiglie, amici o singoli cittadini. Il concetto è semplice ma potentissimo: questo weekend (21-23 novembre) pulisci un’area a tua scelta in totale autonomia. Può trattarsi di un parco cittadino, di una spiaggia abbandonata, di un tratto di periferia, di una campagna o del giardino della scuola. Muovendo piccoli passi, il risultato collettivo può essere straordinario. «Ci piacerebbe che partecipassero in tanti – dichiarano gli ECOisti – in ogni paese e angolo del Salento, il nostro sogno è quello di vedere un giorno il territorio ripulito ed essere fieri di poter dire “abbiamo contribuito”».
Per diffondere il messaggio e ispirare altri, i ragazzi chiedono ai partecipanti di documentare il proprio impegno: scattate foto del “prima” (l’area sporca), del “durante” e del “dopo” la pulizia. Queste foto vanno poi pubblicate sui social network, utilizzando l’hashtag ufficiale #SalentoEcodays. In questo modo, l’onda di civiltà si trasformerà in una vera e propria mobilitazione virtuale.
Scarica qui la locandina ufficiale dell’iniziativa.
Chiunque voglia aderire e partecipare attivamente ai Salento ECOdays può semplicemente registrarsi e coordinarsi compilando questo modulo.
Data: 18 Nov 2025