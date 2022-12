Quest’anno il Natale in Puglia sarà una vera novità! Siamo in quel periodo dell’anno in cui gli ingredienti principali sono: cioccolata calda, elfi dispettosi in casa, addobbi, e luci. E come non pensare alle corse ai regali, ai pranzi e alle cene infinite. Emozionanti passeggiate Domenicali tra mercatini natalizi ed eventi organizzati dai comuni per le strade delle città, caroselli illuminati per bambini e tanto altro ancora. Insomma un’atmosfera magica che è impossibile non notare, anche per coloro che sono un pò come il Grinch.

Siamo arrivati al primo weekend di Dicembre e gli eventi in programma sono veramente tantissimi per tutta la Puglia. Nella maggior parte delle piazze pugliesi, così come in tutta Italia, si inizierà dal 6 Dicembre e la magia proseguirà fino all’8 Gennaio.

La Regione Puglia ha co-finanziato 43 iniziative: Sono state selezionate tra 59 proposte candidate al bando per il co-branding. Gli elementi principali degli eventi saranno: accoglienza, valorizzazione delle peculiarità territoriali, potenziale attrattivo.

Gli eventi riguardano la promozione dell’arte moderna. Tra le proposte troveremo street art, mercatini di natale, musica, spazio al teatro, percorsi a contatto con la natura e tanto altro ancora.

L’intervento dell’Assessore Regionale al Turismo sul Natale in Puglia

“Scegliere di sostenere l’animazione e il marketing territoriale nel periodo di Natale significa da un lato offrire un’accoglienza che valorizzi tutto l’anno i prodotti turistici della nostra regione, dall’altro essere ancora una volta al fianco degli operatori nella sinergia pubblico-privato”. Questo quanto dichiara l’Assessore Regionale al Turismo, Gianfranco Lopane. “Il bando del co-branding ci permette di accompagnare le iniziative che trasferiscono valore aggiunto alla reputazione del brand Puglia e, viceversa, di promuovere le energie positive che vengono dai territori”. “Ci auguriamo che, in qualunque posto dove si respiri l’autenticità pugliese, residenti e concittadini temporanei vivano un clima di serenità e si sentano coinvolti in tutti i 43 eventi che finanziamo”.

