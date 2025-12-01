menu sito
Natale all’abbazia di Cerrate: al via la magia del Natale con il FAI

LECCE – Con l’arrivo di dicembre l’atmosfera natalizia si accende in uno dei luoghi più suggestivi del Salento: l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Il Bene del FAI (Fondo Ambiente Italiano) ha inaugurato ieri, domenica 30 novembre, un ricco programma di eventi che accompagnerà i visitatori fino al 6 gennaio 2026. Il Natale all’abbazia di Cerrate sarà un viaggio tra fede, tradizione, arte e spiritualità, pensato per grandi e piccini in una cornice storica di inestimabile valore, per celebrare al meglio il tuo Natale con il FAI.

Natale all’Abbazia di Cerrate: canti, presepi e tradizioni ritrovate

L’Abbazia di Cerrate, con il suo chiostro e la sua storia millenaria, diventa il palcoscenico ideale per riscoprire la magia più autentica delle festività. Al centro delle celebrazioni del Natale con il FAI vi è l’unione tra spiritualità e arte popolare salentina:

  • il Presepe di Nunzio Sgobio, un’opera affascinante che dialoga con l’architettura storica dell’Abbazia;
  • Canti Gregoriani e tradizioni: il programma prevede momenti dedicati ai canti gregoriani in onore di Maria, perfetti per riscoprire l’austerità e la solennità del periodo. Saranno inoltre riproposte le strine, i tradizionali canti itineranti tipici della Puglia.

Natale con il FAI: le attività per la famiglia

Il Natale all’abbazia di Cerrate dedica ampio spazio anche ai più piccoli e alle famiglie. Sono previste divertenti attività e laboratori per bambini, pensate per vivere la gioia delle feste in modo creativo e educativo. Questa iniziativa del FAI è un’occasione unica per vivere l’Abbazia in un momento dell’anno in cui la sua architettura austera si illumina di nuove suggestioni. L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, con la sua facciata romanica e il suo passato monastico, offre uno sfondo emozionante per accogliere la Natività, rafforzando il legame tra la comunità e questo patrimonio storico.

Per non perdere l’occasione di vivere il tuo Natale con il FAI in Salento, scarica qui il programma completo delle iniziative.

In copertina: foto di Carmen Mitrotta.

