Eccellenze scuola Puglia: quattro finalisti pugliesi al Nobel dell’istruzione

BARI – Non è un caso se la Puglia viene oggi definita la regione più innovativa d’Italia nel settore dell’istruzione. Negli ultimi dieci anni la nostra terra ha collezionato un primato straordinario di eccellenze scuola Puglia, portando ben quattro protagonisti nelle finali dei premi più prestigiosi e ricchi del pianeta: il Global Teacher Prize (da 1 milione di dollari) e il Global Student Prize (da 100mila dollari). Curati dalle organizzazioni internazionali Varkey Foundation e Chegg.org, questi riconoscimenti celebrano gli insegnanti e gli studenti capaci di generare il più alto impatto sociale. Con due docenti e due studenti arrivati ai vertici mondiali, la Puglia stacca nettamente tutte le altre regioni, dimostrando che il futuro dell’education parla pugliese.

Alfonso Filippone: il prof di Foggia nella Top 10 mondiale 2026

L’ultima notizia straordinaria sulle eccellenze scuola Puglia arriva da Foggia. Alfonso Filippone, 44enne docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli”, è l’unico italiano selezionato tra i Top 10 finalisti al mondo per il Global Teacher Prize 2026. Filippone, che ha lasciato una carriera da biologo per seguire la sua vocazione, ha conquistato la giuria internazionale con la sua Pedagogia generativa. Questo metodo trasforma la classe in uno spazio “pluritemporale” dove, attraverso l’uso di mondi virtuali 3D, escape room e intelligenza artificiale, il benessere dello studente diventa la base per far fiorire il talento individuale. Già vincitore dell’Atlante Italian Teacher Award 2025, Filippone attende ora la finale di Dubai (3-5 febbraio 2026) per contendersi il titolo mondiale del Nobel dell’istruzione.

Francesco Pio Manca: l’innovatore sociale di Lecce nella Top 50

Il talento salentino brilla con Francesco Pio Manca, ventenne leccese inserito nella Top 50 del Global Student Prize 2025. Francesco non è un semplice studente, ma un vulcano di startup sociali nate tra i banchi di scuola. È lui la mente dietro “Vediamoci allo Stadio”, il servizio che permette ai tifosi non vedenti del Lecce di seguire le partite grazie a audiodescrizioni in tempo reale curate da giovani volontari. Co-fondatore del Salone dell’Innovazione SITO e attivo promotore dell’imprenditorialità giovanile nel Sud, Francesco rappresenta quella generazione che non aspetta il futuro, ma lo progetta con l’aiuto delle nuove tecnologie.

Mirko Cazzato e la lotta al bullismo: dalle eccellenze scuola Puglia un modello da Top 10

Sempre da Lecce arriva la storia di Mirko Cazzato, che nel 2021 ha scalato la classifica mondiale del Global Student Prize fino a entrare nella Top 10 assoluta su oltre 3.500 candidati. Mirko è il volto di “Mabasta”, il movimento giovanile antibullismo che ha rivoluzionato il contrasto al disagio scolastico attraverso una metodologia peer-to-peer. Il suo impatto sociale è stato tale da fargli guadagnare un posto nella prestigiosa lista “100 Under 30” di Forbes Italia. Con il suo recente libro “Non chiedermi se va tutto bene”, Mirko continua a esportare il modello pugliese di prevenzione in tutta Italia.

Daniele Manni: il “Maestro” dei visionari e pioniere delle startup

Dietro questi successi studenteschi c’è spesso un mentore d’eccezione: il prof. Daniele Manni. Docente di informatica al “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce, Manni è stato il primo italiano a entrare nella Top 50 del Global Teacher Prize nel 2015. Da oltre vent’anni insegna ai suoi ragazzi a diventare imprenditori di se stessi attraverso il “learning by doing”. Sia Francesco Pio Manca che Mirko Cazzato sono stati suoi studenti: la sua classe è una vera officina di startup dove l’informatica si fonde con l’impatto sociale. Premiato da “CIO Look” come uno dei leader più visionari al mondo, Manni resta il punto di riferimento per l’innovazione didattica e le eccellenze scuola Puglia.

Eccellenze scuola Puglia: quando la scuola diventa motore del territorio

Le storie di Alfonso, Francesco, Mirko e Daniele ci dicono una cosa fondamentale: la Puglia non è solo una terra di bellezza paesaggistica e gastronomica, ma un laboratorio umano capace di scalare le vette dell’innovazione mondiale. Vedere i nomi di Foggia e Lecce affiancati a metropoli internazionali nelle classifiche di Dubai o Londra è la prova che il riscatto del Sud passa inevitabilmente dalla cultura e dalla capacità di sognare in grande tra i banchi di scuola. Questi “eroi dell’istruzione” sono il nostro biglietto da visita più bello, la dimostrazione che con passione, tecnologia e un cuore profondamente pugliese, nessuna sfida è impossibile. Continueremo a fare il tifo per loro, certi che il loro esempio sia la scintilla per migliaia di altri piccoli talenti pronti a nascere tra i banchi delle nostre province.