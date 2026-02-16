Crollo Arco Sant’Andrea: addio all’Arco degli Innamorati di Melendugno

MELENDUGNO – La furia del maltempo ha cancellato in una notte uno dei simboli più amati della Puglia. L’iconico Arco degli Innamorati non esiste più. La roccia si è arresa all’erosione che ha provocato il crollo Arco Sant’Andrea, lasciando un vuoto incolmabile sulla costa di Melendugno. Ci sono luoghi che appartengono alla memoria collettiva, cartoline viventi che definiscono l’identità di una terra. La marina di Sant’Andrea ha perso la sua anima più preziosa. Sotto i colpi di mareggiate violentissime e piogge incessanti, l’Arco Naturale (conosciuto da tutti come l’Arco degli Innamorati) che caratterizzava i faraglioni di Sant’Andrea sul litorale frastagliato di Melendugno è crollato rovinosamente, scivolando nel blu dell’Adriatico che per secoli lo aveva modellato con cura.

Addio a Lu Pepe: la scogliera che incanta il mondo

Spostandosi dalla caletta di Sant’Andrea verso nord, lungo il costone roccioso, si apre uno degli scenari più spettacolari dell’intera penisola salentina. Qui la costa si popola di giganti di pietra che emergono dall’acqua: monoliti, scoglietti affioranti e architetture naturali che sembrano scolpite da una mano divina. Questo tratto di scogliera, noto nel dialetto locale come Lu Pepe, è un labirinto di roccia bianca dove l’Arco di Sant’Andrea svettava come l’opera più pregiata.

Fino a ieri, il visitatore veniva accolto da questo anfiteatro naturale di rara bellezza, un luogo dove la terra sembrava voler dialogare col mare attraverso forme bizzarre e meravigliose, tra cui l’Arco di Sant’Andrea, il protagonista assoluto. Scelto per spot pubblicitari internazionali e immortalato in milioni di scatti, rappresentava il punto d’incontro per migliaia di viaggiatori e il rifugio romantico per generazioni di turisti. Oggi, dove prima svettava quella maestosa finestra sul mare, dopo il crollo Arco Sant’Andrea resta solo il profilo spezzato dei faraglioni.

Crollo Arco Sant’Andrea: la forza distruttrice dell’erosione

L’Arco degli Innamorati prima e dopo il Crollo Arco Sant’Andrea (fonte seconda immagine: ANSA Puglia)

Il crollo Arco Sant’Andrea è l’epilogo drammatico di un processo di erosione costiera che negli ultimi anni si è fatto sempre più aggressivo e che ha spezzato il cuore del Salento proprio in occasione di San Valentino. Questo weekend, infatti, le ultime ore di maltempo estremo hanno dato il colpo di grazia a una struttura già resa fragile dal tempo e dalla natura stessa della pietra. Si tratta della perdita paesaggistica più significativa degli ultimi decenni per il Salento, un mutamento geografico che cancella uno dei tratti costieri più famosi d’Italia.

Tra storia e leggenda: perché “Arco degli Innamorati”?

La storia di questo luogo affonda le radici nella tradizione locale e nella suggestione che solo un’opera naturale di tale bellezza sa generare. Se geograficamente è detto Arco dei faraglioni di Sant’Andrea, per i salentini è sempre stato l’Arco degli Innamorati. La leggenda popolare narra che le coppie che riuscivano ad attraversare a nuoto la porta di roccia avrebbero goduto di un amore eterno e protetto dal mare. Questa fama romantica crebbe a dismisura negli anni ’90, quando la televisione lo trasformò in un simbolo di libertà e bellezza pura, rendendolo una delle mete più ambite per promesse di matrimonio e shooting fotografici da tutto il mondo.

Crollo Arco Sant’Andrea: una bellezza che rimarrà leggenda

La notizia del crollo Arco Sant’Andrea si è diffusa rapidamente, lasciando la comunità locale e i tanti amanti della Puglia in uno stato di profonda malinconia. Sant’Andrea si risveglia orfana del suo monumento naturale, ma la bellezza dell’Arco degli Innamorati non svanirà del tutto: continuerà a vivere nei ricordi di chi ha camminato su quelle rocce e nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo. La natura si è ripresa ciò che aveva creato, ricordandoci quanto sia prezioso l’equilibrio della nostra splendida costa.