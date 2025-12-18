American Christmas Gospel: domenica al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Anche quest’anno la Camerata Musicale Salentina rinnova l’amatissima tradizione natalizia con un appuntamento di altissimo livello. Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18:00, sul palcoscenico del Teatro Apollo di Lecce, risuoneranno le travolgenti voci delle Women of God, protagoniste del concerto “American Christmas Gospel”, inserito nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica. Un’esplosione di energia, emozione e profonda spiritualità che porterà l’autentico ritmo del gospel americano direttamente nel cuore della città, in un momento di comunione e festa ideale per prepararsi al Natale.

American Christmas Gospel: la potenza delle Women of God al Teatro Apollo di Lecce

Le Women of God sono una formazione interamente femminile, composta da sei straordinarie cantanti accompagnate da una band di tre musicisti (tastiere, basso e batteria). Il loro spettacolo è un viaggio musicale che unisce le radici del gospel tradizionale e contemporaneo alle più celebri melodie natalizie del repertorio afroamericano. Il concerto è un vero e proprio omaggio alla storia e alla forza del canto femminile, riproponendo i brani che hanno reso immortali figure come Mahalia Jackson, Yolanda Adams e Sister Rosetta Tharpe. In oltre vent’anni di tournée, il gruppo ha conquistato teatri prestigiosi in tutta Italia, portando il suo inconfondibile stile, simbolo universale di fede, speranza e amore. L’appuntamento al Teatro Apollo di Lecce con l’American Christmas Gospel è atteso per la sua capacità di trasformare la sala in un luogo di gioia contagiosa.

Cultura e solidarietà: laboratorio musicale per bambini e biglietto sospeso

La Camerata Musicale Salentina, sostenuta da enti locali e nazionali, accompagna l’evento con importanti iniziative a sostegno della cultura e della comunità.

Laboratorio Musicale per Bambini: per consentire ai genitori di godersi l’American Christmas Gospel, la Camerata organizza un laboratorio dedicato ai bambini dai 5 anni in su, in contemporanea con lo spettacolo. Il costo parte da 10 € con sconti dedicati all’adulto accompagnatore;

per consentire ai genitori di godersi l’American Christmas Gospel, la Camerata organizza un laboratorio dedicato ai bambini dai 5 anni in su, in contemporanea con lo spettacolo. Il costo parte da 10 € con sconti dedicati all’adulto accompagnatore; Biglietto Sospeso: con soli 2 € chiunque può offrire un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro. La Camerata raddoppia l’impegno, offrendone un altro per ogni biglietto donato.

American Christmas Gospel: informazioni e biglietti per il Teatro Apollo di Lecce

Non perdere l’occasione di vivere l’American Christmas Gospel al Teatro Apollo di Lecce. I biglietti sono disponibili online, presso i punti vendita del circuito Vivaticket e presso la Sede della Camerata Musicale Salentina (Viale Oronzo Quarta 20, Lecce). Sono previste numerose categorie di riduzione (Ridotto, Convenzioni, Speciale) per studenti, docenti, over 65, soci FAI, dipendenti BPP e gruppi, oltre all’accettazione di Carta del Docente, Carta della Cultura e Carta del Merito. Per ulteriori informazioni: 0832 309901 / 348 0072654. Un appuntamento travolgente e contagioso per accendere la magia delle feste nel segno della grande musica e della condivisione.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.