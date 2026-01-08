Museo Civico Luigi Lezzi: arte contemporanea a San Cesario di Lecce

Il Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce si conferma polo d’eccellenza per la cultura contemporanea nel Salento. A partire dal 14 fino al 28 gennaio il Museo Civico Luigi Lezzi inaugura ufficialmente il suo nuovo calendario di visite, offrendo alla cittadinanza e ai turisti un percorso espositivo rinnovato e profondamente legato all’identità del territorio. Curato dai direttori artistici Fabio Tolledi e Carmelo Cipriani, il nuovo allestimento raccoglie opere di assoluto rilievo che testimoniano la vivacità del panorama artistico locale e nazionale. Tra le sale del Palazzo sarà possibile ammirare i lavori di maestri come Aldo Calò, Ezechiele Leandro, Domenico Cantatore, Nullo D’Amato, Francesco e Carlo Barbieri, Romano Sambati, Cosimo Damiano Tondo, Giovanni Valletta e Fernando De Filippi, in un dialogo continuo tra forme, materie e linguaggi del Novecento e della contemporaneità.

Museo Civico Luigi Lezzi: innovazione e memoria

L’esperienza di visita è arricchita da una forte componente tecnologica grazie agli allestimenti multimediali curati da AVR Lab (Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento). Accanto alle opere fisiche, il Museo Civico Luigi Lezzi ospita un’ala dedicata all’Archivio Sonoro di Comunità, progetto curato dall’associazione Petrolio che punta a preservare e narrare la memoria storica e collettiva di San Cesario di Lecce attraverso le voci e le testimonianze dei suoi abitanti.

Un omaggio all’impegno civile

La riapertura del Museo segue la cerimonia di intitolazione avvenuta lo scorso 30 dicembre alla memoria di Luigi Lezzi, avvocato e già sindaco di San Cesario, figura centrale per il cambiamento e la crescita culturale della comunità. Alla presentazione della targa, avvenuta alla presenza dei familiari e di autorità nazionali come Alfonsina Russo (Capo Dipartimento Valorizzazione Patrimonio Culturale del MiC), il sindaco Giuseppe Distante e l’assessore alla Cultura Anna Luperto hanno ribadito la volontà di rendere il Museo un luogo vivo e pulsante.

Museo Civico Luigi Lezzi: le dichiarazioni dei curatori

“Questa riapertura rappresenta una sfida ambiziosa,” sottolinea Fabio Tolledi. “Vogliamo dimostrare come l’arte contemporanea sia una risorsa vitale per il territorio, capace di attivare un dialogo costante tra memoria storica e visioni future per valorizzare il patrimonio comune”. Sulla stessa linea Carmelo Cipriani, che evidenzia l’importanza della restituzione: “Oggi la comunità di San Cesario si riappropria finalmente di una parte fondamentale del proprio patrimonio artistico, rendendo fruibili opere che diventano patrimonio di tutti”.

Il contesto regionale

L’intervento è parte integrante di “Da qui si vede tutta la città”, progetto coordinato da Eufonìa Ets-Astràgali Teatro in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’iniziativa è vincitrice del bando regionale “Luoghi Comuni”, promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili. Il partenariato vede inoltre coinvolti TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto e l’Associazione culturale Petrolio.

Le sale del Museo Civico Luigi Lezzi saranno aperte gratuitamente ai visitatori fino al 28 gennaio dal mercoledì al sabato (16:00 – 19:00) e domenica dalle ore 10:00 alle 13:00. A partire da marzo verrà comunicata la nuova programmazione primaverile).Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 389 2105991 oppure scrivere alla mail teatro@astragali.org.

In copertina: foto di Marina Colucci.