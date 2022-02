San Valentino: i 14 luoghi più romantici in Puglia

La giornata più romantica dell’anno è ormai alle porte e gli innamorati d’Italia sono pronti per passare un’intera giornata o sole poche ore in serenità e totale amore e relax. Passare del tempo con la propria dolce metà è una tradizione molto sentita in Puglia. L’amore, però, può essere mostrato in diverse sfaccettature e può riguardare anche l’affetto verso i propri parenti o l’essere in grado di apprezzare la bellezza in senso lato.

Proprio per questo motivo abbiamo selezionato 14 luoghi romantici, il cui numero scelto non è casuale, che permetteranno di apprezzare sia in coppia che da soli le innumerevoli meraviglie della Puglia da nord a sud, che, per motivi logici, non possono qui essere elencate.

Vico del Gargano e San Valentino

Impossibile non iniziare questa lista con il luogo di San Valentino per eccellenza: Vico del Gargano. L’amore tra due persone non è l’unico a essere festeggiato tra le vie di questo borgo: importantissimo è anche l’affetto celebrato nei confronti della terra del posto ricca di agrumeti famosi in tutto il mondo. Proprio per questo motivo ogni anno l’evento “Terrarancia” celebra e racconta il paese dell’amore.

Bovino

Tra le valli del Cervaro e del Biletra sorge Bovino, un centro dalle origini antiche che fu abitato inizialmente dai Dauni, poi da una colonia romana e poi distrutto dai bizantini. Le sue vie caratteristiche si sono aggiudicate il riconoscimento di uno tra i borghi più belli della regione. Quale occasione migliore di quella di San Valentino per accertarsi di persona delle bellezze che riserva questo posto?

Vieste

La città di Vieste, grazie alla ricchezza dei suoi valori culturali, naturali, turistici e monumentali arricchisce la cornice del Gargano, che già merita di per sé una visita. Il borgo antichissimo con vicoli abbarbicati l’uno all’altro, permette di perdersi in deliziose passeggiate, in cui immergersi nelle bianche costruzioni ad uso abitativo, negozietti di prodotti enogastronomici, botteghe artigianali e artisti di strada.

Peschici

Il caratteristico centro storico del comune di Peschici presenta scale e case scavate nella roccia degradanti verso il mare con percorso irregolare, presenta caratteristici negozietti che vendono prodotti tradizionali, frutto di un fervente ed antichissimo artigianato locale. Visitare questi luoghi nel giorno di San Valentino permetterà di gustare dei pasti all’insegna dell’amore e quella qualità in cui conoscere alcuni tra i prodotti tipici più buoni in regione.

Monte Sant’Angelo

La città di San Michele Monte Sant’Angelo è una chicca tra i meravigliosi luoghi del Gargano in cui è possibile respirare l’aria pura. Anche per le vie di questa ulteriore bellezza a nord della regione, specialmente nel giorno di festa come quello di San Valentino, è possibile conoscere il folclore locale del posto in grado di coccolare chiunque, grandi e piccini, innamorati e single.

Trani

Per i pugliesi della BAT sarà impossibile non trascorrere qualche ora nella Perla dell’Adriatico, il cui nome conferimento deriva dall’architettura perlacea del centro storico, nel quale è possibile ammirare il Castello Svevo e la Cattedrale Romanica, entrambe le strutture a ridosso del mare cristallino.

Alberobello

Alberobello è conosciuta in tutto il mondo come la città dei Trulli; situata al centro della regione pugliese, è uno dei simboli della Valle d’Itria e patrimonio UNESCO. I Trulli sono particolari costruzioni coniche realizzate in pietra, vere e proprie case antiche tuttora abitate, che fino al 17 gennaio saranno illuminati di rosso. Una visita ai Trulli Siamesi in occasione di San Valentino è d’obbligo.

Locorotondo

Il borgo di Locorotondo, il cui nome deriva dal latino “lucus rotundus“, si trova su un colle della Val d’Itria, ed è rappresentato da un gruppo di case che formano un agglomerato circolare. Questi luoghi vengono anche chiamati “Murgia dei Trulli“, in quanto possibile trovare anche in questo territorio le costruzioni.

Ostuni

Ostuni, detta la città bianca, ha il vanto di essere una delle città più belle di tutta Puglia grazie alle sue casette dipinte interamente di bianco. Oltre alla spettacolarità delle sue abitazioni, Ostuni è stata nominata la città panoramica per eccellenza che sorge su tre colli ad un’altezza di 218 metri. Forse saranno l’arte culinaria, il clima favorevole, la sua storia antica o la sua capacità inconsapevole di far sentire come a casa il turista a renderla una delle mete più ambite in regione, anche nel giorno di San Valentino.

Lecce

Il turista che decide di vedere le tante meraviglie di Lecce, ha solo l’imbarazzo della scelta; si parte dal centro storico della città, sino alle chiese e cattedrali che lo lasceranno a bocca aperta. Il centro storico è sicuramente la zona più visitata, grazie alle sue stradine tipiche e i suoi luoghi d’intrattenimento che, proprio per questo, hanno dato alla città il piacere di essere associata alla bellissima Firenze.

Gallipoli

Gallipoli non è solamente una meta molto apprezzata durante i mesi estivi: tanti sono i visitatori che decidono di conoscere la città durante l’inverno.

Conosciuta anche come Città bella, dal toponimo di lingua greca, ha questo appellativo in quanto sin dalle sue origini è una città molto attraente. I due luoghi d’approdo in questa città, dotata di un porto peschereccio nei pressi della Fontana Greca ed un altro a ridosso del Rivellino, permetteranno agli innamorati di scattare il selfie perfetto di San Valentino.

Porto Cesareo

Porto Cesareo, proprio come Gallipoli, è conosciuta principalmente per

le sue acque cristalline. Questo luogo della costa ionica, però, è anche Area naturale marina protetta, e può vantare all’interno del suo territorio la Riserva naturale orientata regionale Palude del Conte e Duna Costiera. Oltre a queste meraviglie, però, perdersi in due tra i vicoletti densi di storia della cittadina comporterà un nuovo innamoramento. Che sia merito di Cupido o semplicemente dell’incantevole posto?

Otranto

Una vacanza di coppia o comunque all’insegna dell’amore come richiede San Valentino non può non contemplare una visita ad Otranto. La città più a est d’Italia è la prima a godere dei raggi solari del 14 febbraio ed è il luogo di incontro in cui si incontrano le culture occidentali e orientali. Le sue vie, ricche di laboratori artigianali, ristoranti, negozi ed enoteche, catalizzano i turisti in vacanza 365 giorni l’anno.