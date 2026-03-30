Pasqua in Puglia: riti e processioni della Settimana Santa in Puglia

Quest’anno la Pasqua in Puglia cade domenica 5 aprile, con Pasquetta lunedì 6 aprile. Ma chi è pugliese lo sa: la Pasqua non “inizia” la domenica. Inizia quando capisci che la tua città, dall’Adriatico allo Jonio, ha cambiato tono. Le voci si abbassano, le luci diventano più morbide, persino le strade sembrano aspettare. La Settimana Santa in Puglia è un tempo parallelo: non si consuma, si attraversa. In questo articolo ti raccontiamo alcuni delle tradizioni pugliesi più forti, tra fede, riti collettivi e processioni.

Pasqua in Puglia: il simbolo più forte è il passo lento

I riti non sono solo spettacolo. Sono un modo di tenere insieme fede, comunità e memoria familiare. È per questo che le tradizioni pugliesi a Pasqua parlano così tanto anche a chi vive fuori: perché non chiedono di “sapere”, chiedono di sentire. Un passo lento, una troccola, un cappuccio, una processione che entra nella notte: sono immagini che restano addosso come il sale del mare.

Taranto: i Perdoni, la “nazzicata” e il pellegrinaggio ai Sepolcri

A Taranto la Pasqua in Puglia comincia prima, e non per modo di dire: il Giovedì Santo, nel primo pomeriggio, le prime poste dei Perdoni escono dalla chiesa del Carmine e danno avvio al pellegrinaggio verso gli Altari della Reposizione. La città li riconosce subito, anche da lontano: procedono a coppie, scalzi, coperti dal saio e dal cappuccio, come se la fretta fosse stata bandita per decreto. Quel cammino non “porta” da un punto a un altro: porta dentro un tempo diverso, fatto di soste, di attesa, di chiese che diventano tappe e di sguardi che, per una sera, imparano a stare bassi.

Il segno più potente è il passo. La chiamano nazzicata: un’andatura oscillante, lentissima, quasi un dondolio, che sembra misurare la fatica e insieme addomesticarla. A rendere ancora più riconoscibile il rito c’è la troccola — quel suono secco di legno che sostituisce le campane nei giorni in cui tacciono — e il bordone, il bastone alto dei pellegrini, che richiama l’idea del “perdono” come viaggio, non come scorciatoia.

È qui che Taranto mostra una cosa rara: la devozione non come spettacolo, ma come disciplina collettiva, custodita da chi la vive da sempre e rinnovata ogni anno da chi la ritrova.

Barletta: scalzi dietro la Croce con il Santo Legno per la Pasqua in Puglia

A Barletta la Pasqua ha un tratto distintivo che ti resta addosso. Il Venerdì Santo, la città entra in un tempo diverso. In testa alla processione le confraternite aprono il cammino con le croci di passione portate da confratelli incappucciati e scalzi, in un gesto di penitenza che non ha bisogno di spiegazioni perché parla con il corpo, con la fatica, con il silenzio.

E poi c’è la processione legata al Santo Legno della Croce, che parte dalla Basilica del Santo Sepolcro e che Barletta custodisce come una storia di fede e appartenenza, tramandata da secoli e curata dall’Arciconfraternita. È una di quelle tradizioni pugliesi che non “si guardano”: si attraversano. Per noi è anche questo il senso della Pasqua: ritrovare la nostra città del cuore nel passo lento di chi porta la Croce e sentirci di nuovo a casa.

Francavilla Fontana: i Pappamusci e la penitenza che diventa rito

Nel Brindisino, Francavilla Fontana custodisce una delle tradizioni più identitarie della Pasqua in Puglia. I cosiddetti Pappamusci (penitenti) scandiscono la Settimana Santa in Puglia con un pellegrinaggio fatto di soste, silenzi e gesti ripetuti. È un rito che sembra antico anche quando lo vedi oggi, perché è rimasto fedele alla sua essenza: togliere il superfluo per far parlare ciò che conta. Quando poi arriva la processione del Venerdì Santo, ti accorgi che non è “un evento”: è la città intera che, per una sera, si riconosce nello stesso racconto.

Canosa di Puglia: devozione popolare e “Misteri” che attraversano le strade

A Canosa di Puglia la Settimana Santa è profondamente sentita e raccontata anche attraverso un percorso di processioni e momenti di preparazione. La devozione per l’Addolorata è parte di un rituale molto partecipato e il Venerdì Santo porta in strada le statue legate ai Misteri della Passione, in un intreccio tra fede e identità cittadina. Qui la Pasqua non è una cornice, ma un linguaggio popolare che si tramanda, spesso senza bisogno di spiegazioni.

Gallipoli: l’Urnia e il centro storico che diventa silenzio

A Gallipoli, nel cuore del centro storico, il Venerdì Santo ha il suo simbolo più noto: la processione della Tomba, chiamata te l’Urnia. È un rito legato alle confraternite e a una tradizione secolare che la città continua a vivere con partecipazione e rispetto. Vederla significa assistere a qualcosa che non chiede applausi, ma attenzione. Per chi torna in Puglia in questi giorni, Gallipoli diventa inoltre un promemoria: certe emozioni, per capirle, bisogna solo lasciarle passare.

Pasqua in Puglia: un rito che tiene insieme chi parte e chi resta

C’è una cosa che spesso si dimentica quando si raccontano le processioni: senza chi resta, non esisterebbero. Le tradizioni pasquali pugliesi non vivono solo nei giorni in cui “rientra” qualcuno: vivono tutto l’anno nelle confraternite che preparano, nelle chiese che custodiscono, nei quartieri che tramandano i percorsi come si tramanda una storia di famiglia. Per chi abita qui la Settimana Santa non è un momento eccezionale, ma un calendario emotivo che torna puntuale e mette ordine, ricorda, ricuce. Per chi torna, invece, è un richiamo potente; per chi non è mai andato via, è una responsabilità silenziosa.

Dentro questa doppia verità sta forse il senso più profondo della Pasqua in Puglia: non una cartolina, ma una comunità che si riconosce, anche quando non è d’accordo su niente, in un passo lento condiviso. Gli orari e i percorsi delle processioni possono variare di anno in anno. Per seguire programmi aggiornati e comunicazioni ufficiali, il riferimento migliore resta consultare i canali dedicati ai riti.