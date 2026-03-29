Domenica delle Palme in Puglia: riti e tradizione delle palme intrecciate

Quest’anno tutta la tradizione pugliese delle palme intrecciate aprirà la Settimana Santa il giorno 29 marzo, la Domenica delle Palme in Puglia. Una data che, per chi torna da fuori regione, spesso coincide con il primo vero respiro di primavera tra vicoli, campane e abbracci rimandati. Non è solo un rito liturgico, ma un modo di rimettere ordine dentro, come facevano i nostri nonni, iniziando da un gesto semplice: prendere un ramo d’ulivo, portarlo a benedire, riportarlo a casa.

Domenica delle Palme in Puglia: il segno che non è mai “solo un segno”

In Puglia, più che la palma, è l’ulivo a parlare. Lo si scambia all’uscita della messa, lo si lascia dietro la porta, lo si appoggia vicino a un’immagine sacra o a una foto di famiglia. E se in altre zone d’Italia spiccano palme lavorate e spettacolari, da noi l’intreccio resta spesso più sobrio: croci, piccoli nodi, qualche “panierino” quando c’è una mano paziente che sa (ancora) farlo. È uno di quei linguaggi non scritti che capiscono tutti: pace, protezione, ripartenza. Dentro questo linguaggio si incastrano, come tessere, i riti pasquali pugliesi che nei giorni successivi esploderanno in processioni, marce e silenzi.

Domenica delle Palme in Puglia: dal chiostro dell’Episcopio verso la Cattedrale di Trani

A Trani la Domenica delle Palme in Puglia ha un’immagine precisa: la benedizione nel chiostro dell’Episcopio e poi la processione che accompagna i fedeli fino alla Cattedrale. È un passaggio fisico, prima ancora che simbolico: dal cortile raccolto alla grande pietra chiara che guarda il mare. Trani è uno di quei luoghi dove senti subito che la Settimana Santa non è un evento, ma una grammatica collettiva, condivisa da generazioni.

Molfetta e Ruvo di Puglia: confraternite e attese a passo lento

Tra Molfetta e Ruvo di Puglia, la Domenica delle Palme è anche una soglia verso l’universo delle confraternite e delle processioni che segneranno i giorni successivi. A Molfetta, la Settimana Santa è profondamente legata alla tradizione confraternale e al suo calendario di riti. A Ruvo, già dalla Domenica delle Palme si entra nel clima della “Grande Settimana”, con benedizioni e celebrazioni che preparano una delle tradizioni pasquali più riconoscibili del territorio. Qui vale una regola non scritta: osserva prima di parlare. Perché ci sono giorni in cui anche il silenzio è un atto di rispetto.

Noicattaro: la Quaresima che si fa comunità per la Domenica delle Palme in Puglia

Noicattaro ha riti quaresimali e pasquali che colpiscono per intensità e partecipazione. Tra le immagini più forti raccontate nelle tradizioni locali c’è la catasta di legna accumulata sul sagrato della chiesa della Lama durante la Quaresima e accesa il Giovedì Santo, dentro un percorso di devozione che porta ai “Sepolcri” e alla Via Crucis. Arrivare qui nei giorni che precedono la Pasqua significa entrare in un tempo diverso: più lento, più serio, più vero. Ed è proprio questo che spesso ci manca.

Galatina e il “panarino”: l’intreccio che parla ai bambini (e agli adulti)

Nel Salento e a Galatina in particolare sopravvive una tradizione tenera e geniale: il panarino, un piccolo manufatto di palme intrecciate, spesso costruito attorno a dolciumi e regalato ai bambini la Domenica delle Palme in Puglia. Un modo per tradurre la festa in qualcosa che resta appeso in cameretta, che profuma di attesa e di promessa. Per chi torna adulto nella casa dov’è cresciuto è uno di quei dettagli che fanno male e bene insieme: perché ti ricordano chi eri.

Domenica delle Palme in Puglia: tornare a casa con un ramo d’ulivo tra le mani

La Domenica delle Palme in Puglia ha questo potere silenzioso: ti rimette nel posto giusto, anche se vivi lontano oppure ci vivi tutto l’anno. Non serve capire ogni dettaglio per sentirne il peso. Basta entrare in chiesa con un ramo d’ulivo, ascoltare le voci che si abbassano, riconoscere le mani che intrecciano come si intrecciava “prima”, quando la fede era anche un modo di stare insieme e la comunità una cosa concreta. È un giorno che chiede presenza: un gesto semplice, ripetuto, che diventa memoria condivisa. Forse è proprio per questo che, quando torni a casa, quell’ulivo non è più solo un simbolo, ma un filo che ti lega alla tua storia, alla tua famiglia, ai vicoli che conoscono il tuo passo. Per orari e celebrazioni aggiornate 2026, consulta i canali ufficiali della tua parrocchia o della diocesi del territorio.