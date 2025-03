Plastica in mare: il progetto Prevent presentato e guidato dal PoliBa

BARI – Trasformare la plastica in mare in un’opportunità concreta per l’ambiente e per l’edilizia sostenibile: è questo l’obiettivo del progetto Prevent, guidato dal Politecnico di Bari, oggi al centro di una sfida che unisce innovazione, economia circolare e tutela degli ecosistemi marini più vulnerabili. Il progetto, finanziato dal programma Interreg IPA Adrion, mira a ridurre l’inquinamento plastico nell’area adriatico-ionica e a sviluppare tecnologie all’avanguardia per il suo riutilizzo nella filiera del cemento. Una svolta green che parte proprio dalla Puglia, regione da sempre in prima linea nella ricerca di soluzioni sostenibili.

Dalla plastica in mare al cemento: una rivoluzione sostenibile

Attraverso sistemi di diagnostica marina avanzata, i ricercatori del PoliBa stanno mappando le correnti e individuando i punti critici in cui si accumulano rifiuti plastici come bottiglie, buste e microplastiche. Questi materiali, recuperati con tecniche specifiche, vengono trasformati in elementi di rinforzo per miscele cementizie, dando vita a una nuova risorsa per l’edilizia sostenibile. Una scelta innovativa che non solo riduce la presenza di plastica in mare, ma promuove un ciclo virtuoso di riutilizzo, in linea con i principi dell’economia circolare in Puglia.

Un’alleanza internazionale per salvare il Mediterraneo

Il progetto Prevent coinvolge sette Paesi europei e dieci partner, uniti dalla volontà di creare una rete condivisa per affrontare le sfide ambientali comuni. È già stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra gli enti coinvolti ed è in fase di redazione il Piano d’Azione adriatico-ionico resiliente al clima, documento strategico che definirà le azioni future per contrastare gli effetti combinati dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Parallelamente, sono in corso test pilota per verificare l’efficacia dei nuovi sistemi di monitoraggio e raccolta, con l’obiettivo di proteggere le zone costiere più fragili e promuovere nuove strategie di intervento.

Bari al centro dell’innovazione ambientale

Con un finanziamento complessivo di 1,6 milioni di euro, Prevent rappresenta una grande opportunità per valorizzare il ruolo della Puglia nella transizione ecologica del Mediterraneo. Un progetto che non solo combatte il problema dell’inquinamento e della plastica in mare, ma trasforma un problema in una risorsa, con benefici concreti per ambiente, ricerca e sviluppo industriale.