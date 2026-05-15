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BARI – Il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2026 non è solo un titolo, ma il motore di un anno straordinario fatto di grandi investimenti e promozione della salute. Celebrato ufficialmente lo scorso mercoledì a Bari, quando 6 delle nostre città su 13 totali in Italia hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Azzurra 2026, questo traguardo pone un forte accento sull’inclusione e sulla coesione sociale attraverso la pratica sportiva. Lo sport in Puglia quest’anno vanta numeri e progetti d’eccellenza.
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Se il mare pugliese è eccellente, con il 99,9% delle sue acque di balneazione giudicate eccellenti pochi giorni fa, la terraferma non è da meno. La Puglia è la protagonista assoluta del progetto Bandiera Azzurra 2026, promosso da FIDAL e ANCI. Su tredici città premiate in tutta Italia ben sei sono pugliesi: Taranto, Lecce, Massafra, Manduria, Margherita di Savoia e Andrano. Questo riconoscimento premia i comuni che investono nella creazione di spazi e percorsi dedicati alla corsa e al cammino, strumenti essenziali per migliorare la vivibilità urbana e la salute dei cittadini. Le amministrazioni pugliesi si sono distinte per l’impegno nel promuovere uno sport in Puglia sostenibile, accessibile e inclusivo.
Ottenere questo ennesimo riconoscimento significa aver dimostrato una visione strategica che mette al centro la persona. Come sottolineato dal presidente FIDAL Stefano Mei e dal campione olimpico Maurizio Damilano (ideatore del progetto), la Bandiera Azzurra valorizza le città che scelgono la mobilità attiva e la qualità degli spazi pubblici. Le sei perle pugliesi hanno convinto la giuria grazie a:
Con un mare da record e città che corrono verso il futuro, la Puglia si conferma, oggi più che mai, la destinazione perfetta per chi cerca la bellezza e il benessere in ogni sua forma.
Data: 15 Mag 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.