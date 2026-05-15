BARI – Il riconoscimento di Regione Europea dello Sport 2026 non è solo un titolo, ma il motore di un anno straordinario fatto di grandi investimenti e promozione della salute. Celebrato ufficialmente lo scorso mercoledì a Bari, quando 6 delle nostre città su 13 totali in Italia hanno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Azzurra 2026, questo traguardo pone un forte accento sull’inclusione e sulla coesione sociale attraverso la pratica sportiva. Lo sport in Puglia quest’anno vanta numeri e progetti d’eccellenza.

Investimenti record : sono stati stanziati 10 milioni di euro per bandi sportivi, con contributi destinati ad attrezzature e al sostegno di atleti paralimpici.

: sono stati stanziati 10 milioni di euro per bandi sportivi, con contributi destinati ad attrezzature e al sostegno di atleti paralimpici. Grandi eventi nazionali : la nostra regione ospiterà i Giochi del Mediterraneo a Taranto, il Trofeo CONI, che vedrà la partecipazione di 4.500 giovani, e il Trofeo delle Regioni dedicato al calcio Under 19.

: la nostra regione ospiterà i Giochi del Mediterraneo a Taranto, il Trofeo CONI, che vedrà la partecipazione di 4.500 giovani, e il Trofeo delle Regioni dedicato al calcio Under 19. Calcio protagonista : il Lecce rappresenta l’orgoglio pugliese in Serie A, seguito dal Bari in Serie B e da numerose realtà tra Serie C, tra le quali la neopromossa Barletta 1922 , e Serie D.

: il Lecce rappresenta l’orgoglio pugliese in Serie A, seguito dal Bari in Serie B e da numerose realtà tra Serie C, tra le quali , e Serie D. Outdoor e territorio : il Salento è meta d’elezione per attività come diving, vela, escursioni in barca e quad. Molto attivo anche il movimento ciclistico fuoristrada con eventi come la XC Lama Balice.

: il Salento è meta d’elezione per attività come diving, vela, escursioni in barca e quad. Molto attivo anche il movimento ciclistico fuoristrada con eventi come la XC Lama Balice. Formazione d’élite: dal 2001 la Scuola Regionale dello Sport del CONI Puglia si occupa della formazione di tecnici e dirigenti qualificati.

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Un trionfo pugliese senza precedenti

Se il mare pugliese è eccellente, con il 99,9% delle sue acque di balneazione giudicate eccellenti pochi giorni fa, la terraferma non è da meno. La Puglia è la protagonista assoluta del progetto Bandiera Azzurra 2026, promosso da FIDAL e ANCI. Su tredici città premiate in tutta Italia ben sei sono pugliesi: Taranto, Lecce, Massafra, Manduria, Margherita di Savoia e Andrano. Questo riconoscimento premia i comuni che investono nella creazione di spazi e percorsi dedicati alla corsa e al cammino, strumenti essenziali per migliorare la vivibilità urbana e la salute dei cittadini. Le amministrazioni pugliesi si sono distinte per l’impegno nel promuovere uno sport in Puglia sostenibile, accessibile e inclusivo.

Perché le nostre città hanno vinto: i segreti della Bandiera Azzurra 2026

Ottenere questo ennesimo riconoscimento significa aver dimostrato una visione strategica che mette al centro la persona. Come sottolineato dal presidente FIDAL Stefano Mei e dal campione olimpico Maurizio Damilano (ideatore del progetto), la Bandiera Azzurra valorizza le città che scelgono la mobilità attiva e la qualità degli spazi pubblici. Le sei perle pugliesi hanno convinto la giuria grazie a:

spazi urbani a misura d’uomo , con la creazione di percorsi dedicati alla corsa e al cammino in grado di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza;

, con la creazione di percorsi dedicati alla corsa e al cammino in grado di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di appartenenza; modelli di sviluppo sani , che agiscono come traino per il benessere collettivo e la salute urbana;

, che agiscono come traino per il benessere collettivo e la salute urbana; sostenibilità e visione, scelte strategiche delle amministrazioni capaci di rendore le città più vive, attrattive e attente alle esigenze delle persone.

Con un mare da record e città che corrono verso il futuro, la Puglia si conferma, oggi più che mai, la destinazione perfetta per chi cerca la bellezza e il benessere in ogni sua forma.