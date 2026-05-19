Alex Britti e il suo BRITTINTOUR ’26: due date imperdibili in Puglia

Home » Eventi Puglia »
Chitarra in spalla, istinto e tanta energia. Alex Britti è pronto a ripartire per una nuova avventura live e annuncia le prime dieci date estive del suo BRITTINTOUR ’26. Il viaggio musicale toccherà le arene e i festival più suggestivi della penisola, ma per noi pugliesi la notizia più bella è che la nostra regione sarà protagonista con ben due tappe speciali, una a nord e una a sud della Puglia, pronte a trasformare le piazze in grandiosi palcoscenici a cielo aperto.
Contenuto
Il sound travolgente di Alex Britti quest’estate farà ballare ed emozionare il pubblico pugliese in due momenti caldissimi.
Romano “de Roma” doc (nato nel quartiere Monteverde nel 1968) e senza legami di sangue con la nostra regione, Alex Britti ha da sempre un rapporto speciale con il pubblico del Sud, che lo accoglie ogni volta con un calore travolgente. La sua è una storia artistica straordinaria, iniziata a soli 17 anni nei locali blues della capitale, passata per prestigiose collaborazioni europee e consacrata dal grande pubblico con la vittoria a Sanremo Giovani nel 1999 con “Oggi sono io”. Da allora Britti ha saputo fondere con un equilibrio unico il blues, il jazz, il rock e il cantautorato italiano, regalando all’immaginario collettivo hit senza tempo come “Solo una volta (o tutta la vita)”, “La Vasca”, “7000 caffè” e “Baciami (e portami a ballare)”.
I concerti del BRITTINTOUR ’26 saranno l’occasione perfetta per rivivere questa incredibile colonna sonora collettiva. Sul palco, oltre ai brani storici, l’artista porterà le canzoni del suo ultimo progetto discografico Feat.Pop, dove ha reinterpretato i suoi successi insieme ai grandi nomi della musica italiana. Tra le chicche in scaletta non mancherà la nuova e raffinatissima versione di Gelido, realizzata in un intenso duetto dalle sfumature black insieme a Mario Biondi.
Le due tappe pugliesi di Orta Nova (14 giugno) e Botrugno (27 agosto) sono inserite all’interno di grandi eventi di piazza locali. Per tutti i dettagli sulle modalità di accesso, la disponibilità dei circuiti di biglietteria (come TicketOne) e gli aggiornamenti in tempo reale sui posti, è possibile consultare i canali ufficiali di Friends&Partners o fare riferimento ai comitati organizzativi dei singoli comuni.
Immagine di copertina: Alex Britti in uno scatto di Ginevra Guidotti.
Data: 19 Mag 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.