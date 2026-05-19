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Alex Britti e il suo BRITTINTOUR ’26: due date imperdibili in Puglia

Alex Britti e il suo BRITTINTOUR ’26: due date imperdibili in Puglia

Chitarra in spalla, istinto e tanta energia. Alex Britti è pronto a ripartire per una nuova avventura live e annuncia le prime dieci date estive del suo BRITTINTOUR ’26. Il viaggio musicale toccherà le arene e i festival più suggestivi della penisola, ma per noi pugliesi la notizia più bella è che la nostra regione sarà protagonista con ben due tappe speciali, una a nord e una a sud della Puglia, pronte a trasformare le piazze in grandiosi palcoscenici a cielo aperto.

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Alex Britti quest’estate in Puglia: Orta Nova e Botrugno

Il sound travolgente di Alex Britti quest’estate farà ballare ed emozionare il pubblico pugliese in due momenti caldissimi.

  • 14 giugno – Orta Nova (FG) @ Via Stornara: la prima tappa pugliese accenderà la provincia di Foggia a inizio estate, regalando una serata indimenticabile a tutti gli appassionati del territorio dauno.
  • 27 agosto – Botrugno (LE) @ Piazza Indipendenza: verso la fine di agosto, il BRITTINTOUR ’26 farà invece tappa nel cuore del Salento, in una delle piazze più accoglienti della provincia leccese, per un grande concerto sotto le stelle.

Alex Britti: una carriera vissuta a tempo di blues e grandi successi

Romano “de Roma” doc (nato nel quartiere Monteverde nel 1968) e senza legami di sangue con la nostra regione, Alex Britti ha da sempre un rapporto speciale con il pubblico del Sud, che lo accoglie ogni volta con un calore travolgente. La sua è una storia artistica straordinaria, iniziata a soli 17 anni nei locali blues della capitale, passata per prestigiose collaborazioni europee e consacrata dal grande pubblico con la vittoria a Sanremo Giovani nel 1999 con “Oggi sono io”. Da allora Britti ha saputo fondere con un equilibrio unico il blues, il jazz, il rock e il cantautorato italiano, regalando all’immaginario collettivo hit senza tempo come “Solo una volta (o tutta la vita)”, “La Vasca”, “7000 caffè” e “Baciami (e portami a ballare)”

Lo spettacolo: tra grandi classici e “Feat.Pop”

I concerti del BRITTINTOUR ’26 saranno l’occasione perfetta per rivivere questa incredibile colonna sonora collettiva. Sul palco, oltre ai brani storici, l’artista porterà le canzoni del suo ultimo progetto discografico Feat.Pop, dove ha reinterpretato i suoi successi insieme ai grandi nomi della musica italiana. Tra le chicche in scaletta non mancherà la nuova e raffinatissima versione di Gelido, realizzata in un intenso duetto dalle sfumature black insieme a Mario Biondi.

BRITTINTOUR ’26: info utili e modalità acquisto biglietti

Le due tappe pugliesi di Orta Nova (14 giugno) e Botrugno (27 agosto) sono inserite all’interno di grandi eventi di piazza locali. Per tutti i dettagli sulle modalità di accesso, la disponibilità dei circuiti di biglietteria (come TicketOne) e gli aggiornamenti in tempo reale sui posti, è possibile consultare i canali ufficiali di Friends&Partners o fare riferimento ai comitati organizzativi dei singoli comuni.

Immagine di copertina: Alex Britti in uno scatto di Ginevra Guidotti.

Scarica qui la locandina ufficiale del tour 2026.

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