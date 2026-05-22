BARLETTA – C’è un nuovo trend che sta facendo impazzire il mondo della pasticceria, si chiama Frutta Realistica e trasforma mousse, dessert e creazioni dolciarie in vere e proprie opere d’arte a forma di frutta dall’aspetto incredibilmente realistico. Questa tendenza arriva anche a Barletta con Antonio Daloiso, grazie alla creatività del fratello Vincenzo. Da questo weekend, infatti, le creazioni di Antonio realizzate con la nuova linea di stampi 3D per dolci saranno disponibili presso Pasticceria Daloiso e Pasticceria Venezuela 1963, storica attività fondata oltre 60 anni fa.

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Frutta Realistica Daloiso: dalla tradizione di famiglia all’innovazione nella pasticceria

Quando passione, tradizione e caparbietà barlettana si incontrano, il risultato difficilmente passa inosservato. La famiglia Daloiso rappresenta da anni una delle eccellenze della pasticceria pugliese, italiana e internazionale. Da Antonio Daloiso, Campione del Mondo di Pasticceria e Maestro Pasticcere riconosciuto a livello internazionale, fino al fratello minore Vincenzo, che negli ultimi anni ha partecipato alla prestigiosa Coupe du Monde de la Pâtisserie, una delle competizioni più importanti al mondo nel settore dolciario, dopo aver conquistato il secondo posto alle selezioni europee con il Team Italy. Un percorso costruito tra studio, sperimentazione e innovazione, che oggi prende forma anche attraverso Pastry Smart idea, il nuovo progetto di Vincenzo dedicato alla stampa e progettazione di stampi 3D professionali per la pasticceria.

Stampi di frutta realistica: quando il dolce sembra vero

La nuova linea di Frutta Realistica di Pastry Smart idea riproduce in modo sorprendente frutta e frutta secca, dando vita a dolci dall’impatto scenografico incredibile. Tra le forme già disponibili arachide, banana, limone, mandarino, mandorla, mela, noce pecan, pera fino al popcorn. Un lavoro che unisce precisione tecnica, design e creatività contemporanea, seguendo uno dei trend più forti della pasticceria moderna internazionale. Sui social questo nuovo trend della pasticceria sta ottenendo milioni di visualizzazioni, grazie alla capacità di sorprendere chi guarda… e chi assaggia.

Pastry Smart Idea: l’esperienza che diventa strumento

Con Pastry Smart Idea, Vincenzo Daloiso porta nel laboratorio quotidiano ciò che ha imparato nel mondo dell’alta competizione: precisione, controllo tecnico, ricerca estetica e capacità di trasformare un’idea in risultato concreto. Il progetto nasce proprio da questa visione: creare stampi 3D per dolci in silicone per pasticceria moderna pensati non solo per stupire, ma per funzionare davvero nelle mani dei professionisti.

Ogni stampo nasce dall’esperienza diretta tra gare internazionali, produzione, sperimentazione e lavoro artigianale. Le forme sono progettate per dolci moderni, entremets e monoporzioni, con l’obiettivo di garantire resa estetica, affidabilità e praticità d’uso. Pastry Smart Idea non è quindi soltanto una linea di prodotti, ma un progetto che traduce l’eccellenza della pasticceria da competizione in strumenti concreti per chi lavora ogni giorno in laboratorio.

Pastry Smart Idea di Daloiso: Barletta continua a sfornare eccellenza e innovazione

Dietro questo progetto non c’è soltanto innovazione tecnologica, ma una storia pugliese fatta di famiglia, sacrificio e talento. Una tradizione che parte dalla storica Pasticceria Venezuela 1963, attraversa i successi di Antonio Daloiso e oggi continua con la visione contemporanea di Vincenzo. Perché certe eccellenze nascono qui e da Barletta continuano a guardare il mondo. La Frutta Realistica di Daloiso sarà disponibile al banco presso Pasticceria Daloiso e Pasticceria Venezuela 1963 a Barletta.