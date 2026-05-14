Il mare pugliese è eccellente al 99,9% per la qualità di balneazione

BARI – La Puglia si conferma la meta preferita non solo per i suoi panorami mozzafiato, ma per la purezza assoluta delle sue acque. Il monitoraggio effettuato da ARPA Puglia nel quadriennio 2022-2025 ha parlato chiaro: il mare pugliese è eccellente al 99,9%. Si tratta di un risultato straordinario che premia la tutela ambientale e garantisce a residenti e turisti un’estate all’insegna della massima sicurezza sanitaria.

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Il mare pugliese: 1.000 chilometri di costa e di mare sotto osservazione

Lungo i circa 1.000 chilometri di litorale pugliese, la Regione ha individuato ben 676 tratti destinati alla balneazione, che corrispondono a circa 900 chilometri lineari di costa monitorata costantemente. Questo sforzo capillare assicura che ogni tuffo nel mare pugliese, dalla BAT al Salento, sia certificato e sicuro. La qualità di balneazione 2026 è stata mappata provincia per provincia per garantire una copertura totale.

Foggia: 254 tratti monitorati.

Lecce: 139 tratti.

Brindisi: 88 tratti.

Bari: 78 tratti.

Taranto: 71 tratti.

BAT: 46 tratti.

I numeri dell’eccellenza: analisi e sicurezza

Dietro la trasparenza delle nostre acque c’è un lavoro scientifico imponente. ARPA Puglia effettua ogni anno circa 8.500 analisi di laboratorio, controllando parametri microbiologici fondamentali come Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Questi controlli rigorosi permettono di classificare quasi l’intera costa nella fascia di qualità massima. L’unico piccolissimo neo riguarda lo 0,1% delle acque (un tratto a sud di Molfetta), che pur non essendo “eccellente” mantiene comunque una qualità definita “buona”.

Salute e turismo: il primato del mare pugliese

Il presidente della Regione, Antonio Decaro, ha sottolineato come questo risultato sia fondamentale non solo per il rilancio turistico, ma soprattutto per la salute pubblica. Offrire un mare pugliese così pulito significa permettere ai pugliesi, che con l’acqua hanno un legame antico e profondo, e ai turisti di tutto il mondo, di godere di un’attrattiva naturalistica capace di competere con le più grandi destinazioni internazionali. Che si tratti delle falesie del Gargano o delle spiagge bianche del Salento, il messaggio per l’estate 2026 è chiaro: la Puglia vi aspetta con un mare da record, pulito, sicuro e, soprattutto, eccellente.