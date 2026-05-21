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Riccardo Scamarcio è Federico II sul set de “La Meraviglia del Mondo”

Riccardo Scamarcio è Federico II sul set de “La Meraviglia del Mondo”

C’è un legame indissolubile che unisce la Puglia a Federico II di Svevia, l’imperatore visionario che nel 1200 cambiò le sorti della nostra terra. Quel legame oggi rivive sul grande schermo grazie a “La Meraviglia del Mondo”, il nuovo lungometraggio del regista e produttore Francesco Lopez (OZ Film). A dare il volto e l’anima allo Stupor Mundi è l’attore pugliese doc, nato a Trani, Riccardo Scamarcio, coinvolto anche in veste di co-produttore con la sua società Lebowski. Le riprese del secondo blocco del film sono iniziate l’11 maggio, accendendo i riflettori sui luoghi federiciani più affascinanti della regione.

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Un film nel film per Riccardo Scamarcio: la trama e il gioco del mockumentary

La pellicola non è una classica biografia storica, ma un originale mockumentary (un falso documentario) che gioca sul parallelismo tra attore e personaggio. La sinossi racconta infatti di un Riccardo Scamarcio che, dopo aver ottenuto il ruolo di Federico II in una serie tv internazionale, finisce per vivere un confronto viscerale con l’imperatore. Riconoscendosi nel pensiero rivoluzionario del sovrano, l’attore comincia a confondere la realtà con la finzione, andando oltre il copione e sfidando i produttori per cambiare il finale. Un vero e proprio inno alla libertà e all’evoluzione culturale che mostra come un uomo del Medioevo avesse trovato soluzioni a problemi che oggi ci sembrano insormontabili.

Il set in Puglia di Riccardo Scamarcio: da Castel del Monte al Salento

La Puglia è la grande protagonista visiva di questa produzione. Le cineprese si stanno spostando tra i luoghi simbolo dell’eredità sveva, toccando mete dal fascino intramontabile.

  • Castel del Monte e Andria: il cuore pulsante del mito federiciano, fortezza esoterica unica al mondo.
  • Bari e Barletta con i loro imponenti castelli affacciati sull’Adriatico.
  • Molfetta e Carovigno: scorci suggestivi che combinano storia, borghi antichi e paesaggi marini.

Il viaggio della produzione toccherà poi la Basilicata (Melfi, Lagopesole e i Laghi di Monticchio) per poi concludersi a Palermo, dopo aver già girato nei mesi scorsi a Jesi (città natale dell’imperatore) e a Napoli, dove nel 1224 nacque la prima università statale e laica del mondo.

Un’eccellenza sostenuta dal territorio

La Meraviglia del Mondo” è un progetto ambizioso che gode del prestigioso supporto di Apulia Film Commission, Lucana Film Commission, Rai Cinema e del Ministero della Cultura. La scelta di girare nei luoghi reali in cui lo Stupor Mundi ha vissuto e governato non fa che aumentare l’attesa per un’opera che promette di promuovere la bellezza storica e architettonica della Puglia a livello internazionale, celebrando il cinema d’autore fatto da grandi talenti del nostro territorio.

Immagine di copertina: Fonte ANSA Puglia

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