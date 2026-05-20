Imparare, disegnare, raccontare, sovvertire. Sono queste le parole chiave di “Paz 70”, la rassegna culturale promossa da Puglia Culture per ricordare e rilanciare la monumentale opera di Andrea Pazienza, scomparso prematuramente nel 1988 a soli 32 anni. Un omaggio doveroso a un artista immenso che, pur avendo attraversato la scena artistica nazionale come una splendida cometa, ha mantenuto radici indissolubili con la sua terra d’origine, lasciando un’impronta indelebile nella nostra identità culturale.

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Il legame viscerale tra “Paz” e San Severo

Nonostante sia nato a San Benedetto del Tronto, il cuore e l’immaginario di Andrea Pazienza appartengono profondamente alla Puglia, e in particolare a San Severo. È qui che l’artista trascorre l’infanzia e l’adolescenza, tra le campagne foggiane e il laboratorio del padre Enrico, docente di educazione artistica. Questo legame viscerale con il Tavoliere non è mai svanito: i paesaggi del Gargano, la luce accecante del Sud, i dialetti locali e le atmosfere di San Severo riemergono continuamente tra le tavole dei suoi fumetti più celebri, diventando scenografia e anima delle sue storie. San Severo ha ricambiato questo amore viscerale dedicandogli nel tempo il MAT (Museo Alto Tavoliere), che ospita il Centro di Documentazione e Ricerca “Andrea Pazienza“, un punto di riferimento internazionale che custodisce mostre, donazioni della famiglia e una collezione unica di disegni originali e pubblicazioni.

Un viaggio culturale da Nord a Sud della Puglia

“Paz 70” si snoderà proprio come un cammino narrativo attraverso i luoghi simbolo della cultura regionale, riunendo esperti di fumetto, sceneggiatori e storici della narrazione visiva. Il grande debutto è fissato per sabato 23 maggio alle ore 19:30 a San Severo, nella cornice naturale del MAT (Museo Alto Tavoliere). Il viaggio proseguirà poi il 12 giugno alle ore 18:00 a Foggia, facendo tappa al Palazzetto dell’Arte intitolato proprio ad Andrea Pazienza, per poi spostarsi nel capoluogo regionale il 26 giugno alle ore 18:00 all’interno dell’Auditorium dell’Archivio di Stato di Bari. Il gran finale di questo straordinario omaggio pop andrà in scena il 17 luglio nel cuore del Salento, accendendo gli spazi del Convitto Palmieri di Lecce.

Da Zanardi a Pertini: a “Paz 70” la lingua graffiante del mito

Quella di Andrea Pazienza è stata una storia finita troppo presto, ma capace di moltiplicarsi all’infinito nei suoi incredibili personaggi. Da Zanardi a Pentothal, passando per la sofferenza poetica di Pompeo, le avventure di Francesco Stella, il cane Astarte e la celeberrima, affettuosa satira sul presidente Sandro Pertini, Pazienza ha fondato una lingua e uno stile unici. Il suo talento debordante ha contaminato il teatro, il cinema, la danza e la pittura, lasciandoci un’eredità che ancora oggi ci insegna a osservare la realtà, a graffiarla e, soprattutto, a sorridere davanti alle sue contraddizioni.

I quattro incontri di “Paz 70” non saranno semplici commemorazioni, ma occasioni vive per riscoprire come la matita e il pennarello di questo gigante della cultura pop continuino a parlare alla nostra contemporaneità. Un’opportunità unica per i giovani creativi pugliesi e per tutti i “Paziani” storici di incontrarsi, confrontarsi e mantenere vivo lo spirito libero di un artista che ha fatto della sua vita la sua opera d’arte più bella.

Immagine di copertina: Fonte ANSA Puglia