Ospedale di Bisceglie: visite gratuite per la menopausa

BISCEGLIE – In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa (che si celebra sabato 18 ottobre), la Fondazione Onda ETS ha organizzato un Open Weekend, da domani fino a domenica (17-19 ottobre) coinvolgendo gli ospedali che hanno ricevuto il prestigioso Bollino Rosa. L’iniziativa ha un obiettivo cruciale: sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano questa fase della vita e sulle strategie per prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. L’Ospedale di Bisceglie (Vittorio Emanuele II) – al quale Fondazione Onda ha assegnato ben 3 Bollini Rosa nel 2023 per l’eccellenza nei servizi dedicati alla salute femminile – ha organizzato una giornata di attività gratuite di screening in programma per venerdì 17 ottobre.

Menopausa: screening gratuiti all’Ospedale di Bisceglie

Le donne interessate potranno usufruire di una serie di servizi specialistici. L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia offrirà consulenze ginecologiche per donne in menopausa, dalle 15:30 alle 18:30. Al mattino, dalle 9:00 alle 12:00, sarà attivo l’ambulatorio di Endocrinologia con visite specifiche sulla tematica della tiroide in menopausa, e l’ambulatorio di Oculistica per la valutazione dell’occhio secco. Tutte le consulenze si terranno presso gli ambulatori dedicati al Piano 0 dell’Ospedale di Bisceglie. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata chiamando i numeri dedicati. Per la Ginecologia il numero da contattare è 080 3363260, per l’Endocrinologia 080 3363356, mentre per l’Oculistica 0883 483556. L’orario di prenotazione per tutti i servizi è dalle 10:00 alle 12:00.

L’importanza del Bollino Rosa

La Fondazione Onda dal 2007 assegna il riconoscimento del Bollino Rosa agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Questo network sostiene l’approccio “di genere” nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, garantendo un’attenzione specifica alle esigenze di salute delle donne. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata negli orari indicati per accedere agli screening gratuiti messi a disposizione dell’ospedale di Bisceglie, uno dei poli di eccellenza della ASL BT.

Scarica qui la locandina ufficiale.

