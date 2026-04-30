BITRITTO (BA) – Non c’è scenografia, non c’è copione, non ci sono filtri. C’è solo un uomo che ha deciso di riprendersi la propria narrazione nel luogo più nudo possibile: il teatro. Fabrizio Corona “Falsissimo” arriva anche in Puglia, tappa di un tour di dodici date che sta già facendo tremare i salotti televisivi e le agenzie di stampa. Tra provocazione, verità e cronaca giudiziaria, un racconto che sfida ogni censura.

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Il format: Fabrizio Corona “Falsissimo” un atto di “Teatro Civile”

L’esperimento proposto da Corona al Palatour di Bitritto Domenica 3 maggio, ore 21:00, è un racconto dal vivo che si muove sul filo sottile tra confessione e denuncia. L’obiettivo è ricostruire una vita intera, quella di un uomo nato a Catania nel 1974 e diventato il simbolo del paparazzismo aggressivo degli anni 2000, tra cadute spettacolari e rinascite mediatiche. Il format è spartano: solo Corona sul palco, pronto ad assumersi la responsabilità delle proprie parole. Fabrizio Corona “Falsissimo” è diventato un caso politico e mediatico ancora prima di debuttare, sollevando reazioni forti anche da parte dei grandi network televisivi.

Fabrizio Corona “Falsissimo”: dalle inchieste al palcoscenico

Per chi ha seguito la cronaca degli ultimi vent’anni, il nome di Corona è legato indissolubilmente all’agenzia “Corona’s” e alle inchieste di “Vallettopoli”. Dopo anni trascorsi tra carceri, arresti domiciliari e aule di tribunale, l’imprenditore catanese sceglie oggi la veste di autore e interprete per raccontare la sua verità. Fabrizio Corona “Falsissimo” non è solo uno spettacolo, ma un tentativo di dissolvere il confine tra il personaggio pubblico, spesso costruito dai media, e la persona reale, segnata da un vissuto turbolento.

Un appuntamento che divide

L’attesa al Palatour è altissima. Corona sceglie Bitritto per una tappa che si preannuncia carica di tensione e curiosità. Sarà l’occasione per ascoltare, senza l’intermediazione degli schermi, il racconto di chi ha costruito un impero sul gossip per poi vederlo crollare sotto il peso della giustizia, restando però sempre al centro dell’attenzione popolare.

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