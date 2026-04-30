menu sito
notizie provincia bari
Eventi provincia BariNews BariNotizie Puglia

Home » Eventi Puglia » Eventi provincia Bari » Fabrizio Corona “Falsissimo”: questa domenica al Palatour di Bitritto

Fabrizio Corona “Falsissimo”: questa domenica al Palatour di Bitritto

Fabrizio Corona “Falsissimo”: questa domenica al Palatour di Bitritto

BITRITTO (BA) – Non c’è scenografia, non c’è copione, non ci sono filtri. C’è solo un uomo che ha deciso di riprendersi la propria narrazione nel luogo più nudo possibile: il teatro. Fabrizio Corona “Falsissimo” arriva anche in Puglia, tappa di un tour di dodici date che sta già facendo tremare i salotti televisivi e le agenzie di stampa. Tra provocazione, verità e cronaca giudiziaria, un racconto che sfida ogni censura. 

Contenuto

Il format: Fabrizio Corona “Falsissimo” un atto di “Teatro Civile”

L’esperimento proposto da Corona al Palatour di Bitritto Domenica 3 maggio, ore 21:00, è un racconto dal vivo che si muove sul filo sottile tra confessione e denuncia. L’obiettivo è ricostruire una vita intera, quella di un uomo nato a Catania nel 1974 e diventato il simbolo del paparazzismo aggressivo degli anni 2000, tra cadute spettacolari e rinascite mediatiche. Il format è spartano: solo Corona sul palco, pronto ad assumersi la responsabilità delle proprie parole. Fabrizio Corona “Falsissimo” è diventato un caso politico e mediatico ancora prima di debuttare, sollevando reazioni forti anche da parte dei grandi network televisivi.

Fabrizio Corona “Falsissimo”: dalle inchieste al palcoscenico

Per chi ha seguito la cronaca degli ultimi vent’anni, il nome di Corona è legato indissolubilmente all’agenzia “Corona’s” e alle inchieste di “Vallettopoli”. Dopo anni trascorsi tra carceri, arresti domiciliari e aule di tribunale, l’imprenditore catanese sceglie oggi la veste di autore e interprete per raccontare la sua verità. Fabrizio Corona “Falsissimo” non è solo uno spettacolo, ma un tentativo di dissolvere il confine tra il personaggio pubblico, spesso costruito dai media, e la persona reale, segnata da un vissuto turbolento.

Un appuntamento che divide

L’attesa al Palatour è altissima. Corona sceglie Bitritto per una tappa che si preannuncia carica di tensione e curiosità. Sarà l’occasione per ascoltare, senza l’intermediazione degli schermi, il racconto di chi ha costruito un impero sul gossip per poi vederlo crollare sotto il peso della giustizia, restando però sempre al centro dell’attenzione popolare.

Scarica qui la locandina ufficiale.

Data:

Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.


Iscriviti alla Newsletter

Non riceverai spam ma messaggi in base agli interessi selezionati. Potrai inoltre annullare l'iscrizione in ogni momento.



Eventi provincia Bari News Bari Notizie Puglia › Altre notizie interessanti

Locus Festival 2026: costellazioni musicali in Valle d’Itria tra i trulli e il mare

Locus Festival 2026: costellazioni musicali in Valle d’Itria tra i trulli e il mare | Puglia.com
30 Apr 2026

Bari per Nino Rota: stasera musica e memorie al Teatro Petruzzelli

Bari per Nino Rota: stasera musica e memorie al Teatro Petruzzelli | Puglia.com
29 Apr 2026

La Puglia che fa la differenza: fumetti e raccolta differenziata nelle scuole

La Puglia che fa la differenza: fumetti e raccolta differenziata nelle scuole | Puglia.com
24 Apr 2026

Open Day Pap Test gratuiti ospedale Miulli dal 22 al 24 aprile

Open Day Pap Test gratuiti ospedale Miulli dal 22 al 24 aprile | Puglia.com
21 Apr 2026

Puglia Vinitaly 2026: edizione da record per i vini di Puglia

Puglia Vinitaly 2026: edizione da record per i vini di Puglia | Puglia.com
20 Apr 2026

Bonus online su piattaforme di intrattenimento: i più interessanti da sfruttare

Bonus online su piattaforme di intrattenimento: i più interessanti da sfruttare
19 Apr 2026




Inserisci Azienda
Crea la tua Email
Promuovi Evento