LOCOROTONDO (BA) – Il Locus non è solo un festival: è un impulso vitale che si trasforma. Il Locus Festival 2026 torna con un cartellone che sembra un sogno ad occhi aperti per ogni amante della musica. Un equilibrio perfetto tra leggende internazionali e il meglio del panorama italiano, capace di mettere in relazione generazioni diverse sotto il cielo stellato della Puglia.

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Le Stelle Internazionali al Locus Festival 2026: da New York a Tokyo

Il Locus Festival 2026 si afferma come il punto di ascolto privilegiato per le evoluzioni della musica globale. Ecco alcune delle presenze più attese tra le star internazionali.

I Grandi Maestri: il genio visionario dei Talking Heads, David Byrne , il leggendario chitarrista degli Smiths, Johnny Marr (in esclusiva per il Sud Italia), e la voce soul di John Legend nel suo intimo “A Night of Songs & Stories”.

il genio visionario dei Talking Heads, , il leggendario chitarrista degli Smiths, (in esclusiva per il Sud Italia), e la voce soul di nel suo intimo “A Night of Songs & Stories”. Progetti Speciali: il super-gruppo BEAT (con Adrian Belew e Steve Vai) che omaggia i King Crimson anni ’80; Marcus Miller con il tributo “We Want Miles!” insieme a Mike Stern e Bill Evans.

il super-gruppo (con Adrian Belew e Steve Vai) che omaggia i King Crimson anni ’80; Marcus Miller con insieme a Mike Stern e Bill Evans. Energia e Sperimentazione: il rock graffiante degli Skunk Anansie, il corto circuito elettronico dei Soulwax, il basso funambolico di Thundercat e i pionieri ambient The Orb. Senza dimenticare il jazz fresco degli Ezra Collective e il soul di Jalen Ngonda.

Il cuore italiano del Locus Festival: reunion e anniversari

Quest’anno al Locus Festival la musica italiana mostra i muscoli con eventi unici.

Le grandi reunion: l’attesissimo ritorno dei C.S.I. con il tour “In Viaggio” e la tappa pugliese de I Cani di Niccolò Contessa.

l’attesissimo ritorno dei con il tour “In Viaggio” e la tappa pugliese de I Cani di Niccolò Contessa. Anniversari storici: i Subsonica festeggiano trent’anni di carriera, mentre Vinicio Capossela celebra il trentennale del capolavoro “Il Ballo di San Vito”.

i festeggiano trent’anni di carriera, mentre celebra il trentennale del capolavoro “Il Ballo di San Vito”. Il cantautorato di classe: la coppia inedita Fulminacci e Daniele Silvestri, il lirismo di Mannarino, il graffiti pop di Frah Quintale e l’ironia di Ditonellapiaga. E ancora: l’elettronica di Cosmo (con un concerto all’alba), Iosonouncane, Marco Castello e l’energia di La Niña.

La geografia del suono: location da patrimonio UNESCO

Il Locus Festival 2026 tesse una mappa della bellezza pugliese attraverso 8 venue straordinarie.

Locorotondo : il cuore pulsante del festival e della Valle d’Itria, tra masserie e piazze.

: il cuore pulsante del festival e della tra masserie e piazze. Alberobello : dove i trulli festeggiano 30 anni come Patrimonio UNESCO.

: dove i trulli festeggiano 30 anni come Patrimonio UNESCO. Castel del Monte : il simbolo ottagonale di Federico II (nuova location 2026!).

: il simbolo ottagonale di Federico II (nuova location 2026!). Egnazia : il Parco Archeologico per un epilogo settembrino magico.

: il Parco Archeologico per un epilogo settembrino magico. Ostuni : tra l’Arena Bianca e il concerto all’alba al Parco di Santa Maria di Agnano.

: tra l’Arena Bianca e il concerto all’alba al Parco di Santa Maria di Agnano. Bari : le arene urbane della Fiera del Levante.

: le arene urbane della Fiera del Levante. Minervino Murge: tra i vigneti di Tenuta Bocca di Lupo.

Non solo musica: Locus Focus

Dal 7 al 14 agosto Locorotondo ospiterà in Piazza Aldo Moro momenti di approfondimento gratuiti con talk in collaborazione con Radio Capital e proiezioni cinematografiche a tema musicale, per vivere il festival a 360 gradi. Non mancare!