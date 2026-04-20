Barletta 1922 in festa: dopo 11 anni torna ufficialmente in Serie C!

BARLETTA – Non è solo calcio, ma il riscatto di un’intera comunità che non ha mai smesso di crederci. Domenica scorsa, 19 aprile 2026, in un clima di estrema tensione sportiva ma con una superiorità tecnica netta, il Barletta 1922 ha messo il sigillo definitivo a una stagione leggendaria. Vincendo per 3-1 sull’Heraclea di Policoro (MT), la squadra ha conquistato matematicamente il primo posto nel Girone H della Serie D, con ben due giornate di anticipo, riportando i colori biancorossi dove meritano di stare.

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Il trionfo sul campo del Barletta 1922: una pratica chiusa con classe

La festa per la promozione in serie C del Barletta 1922 è esplosa al triplice fischio finale della gara contro l’Heraclea, dove i ragazzi di mister Massimo Paci hanno dominato l’incontro, chiudendo la pratica già nel secondo tempo. Il verdetto è stato reso ancora più dolce dalla contemporanea sconfitta del Martina (principale inseguitrice) sul campo del Fasano, rendendo il distacco ormai incolmabile. Una programmazione impeccabile che ha premiato il coraggio di una società ambiziosa.

La statistica storica: un “doppio salto” da record

Il ritorno tra i professionisti sana una ferita aperta nel 2015, anno del doloroso fallimento societario. Quella del Barletta 1922 è una risalita da manuale: la città è riuscita a passare dall’Eccellenza alla Serie C in soli due anni! Un “doppio salto” rarissimo nel calcio moderno, che trasforma il calvario degli anni bui in un ricordo lontano, proiettando il club nell’élite del calcio nazionale.

Una città tinta di bianco e rosso: caroselli fino all’alba

Già dalle prime ore della serata di domenica scorsa le strade della Città della Disfida si sono riempite di bandiere e cori. La partecipazione è stata massiccia: i caroselli sono proseguiti per tutta la notte tra Corso Vittorio Emanuele e la zona del Castello Svevo, coinvolgendo migliaia di tifosi e persino le vecchie glorie del club, presenti in tribuna per sostenere la maglia. Una menzione speciale va all’eroico gruppo di tifosi che ha atteso sugli spalti dello stadio Cosimo Puttilli il ritorno dei giocatori vittoriosi dal campo dell’Heraclea per celebrarli degnamente. Un momento speciale ed emozionante, immortalato nella copertina del nostro articolo.

Barletta 1922 in Serie C: il riconoscimento delle istituzioni

“È un successo dell’intera città”, ha dichiarato con orgoglio il sindaco Cosimo Cannito, che ha già annunciato che la squadra verrà ricevuta ufficialmente a Palazzo di Città nei prossimi giorni per un riconoscimento pubblico. Anche i rappresentanti della Regione Puglia hanno omaggiato la società per aver saputo coniugare identità territoriale e successi sportivi. Adesso per il Barletta comincia una nuova, entusiasmante sfida. La Serie C 2026/2027 sarà il palcoscenico per sognare ancora più in grande, portando il nome della Puglia in tutta Italia. Bentornato tra i Pro, Barletta!



Chissà che presto non si possa festeggiare anche il ritorno in serie B, come nella magica stagione dell’‘87-’88!

Immagine di copertina: fonte ssdbarletta1922 (profilo Instagram).