Encomio del Sindaco Cosimo Cannito ai fotografi di Barletta

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BARLETTA – Dietro ogni evento grande o piccolo, intimo e famigliare, dietro ogni tramonto sul Castello o ogni sguardo catturato tra i vicoli del centro storico, c’è l’occhio attento, paziente e sensibile di un fotografo. Martedì scorso il Sindaco Cosimo Cannito ha voluto rendere omaggio ai fotografi di Barletta, ricevendo una delegazione delle associazioni FIOF (Fondo Internazionale per la Fotografia) e SIAF (Sindacato Italiano Artisti Fotografi). Un incontro nato per dire “grazie” a chi dedica la vita a valorizzare l’immagine di Barletta e dei barlettani, trasformando la luce in emozione e la cronaca in arte.
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Durante la cerimonia tenutasi a Palazzo di Città è stata consegnata una pergamena di encomio a dieci storici fotografi di Barletta: Ninni Calvaresi, Ruggiero Corvasce, Ruggiero Dicorato, Gianni Faggella, Raffaele Lamonaca, Giuseppe Marchisella, Nunzio Matera, Angelo Milillo, Salvatore Milillo e Giuseppe Sarcina. Questo gruppo rappresenta solo la punta di un iceberg di talento: Barletta vanta infatti decine di artisti dello scatto, professionisti di altissimo livello che con passione animano il panorama cittadino.
Artigiani della visione che garantiscono la qualità visiva che oggi è il primo biglietto da visita di una città turistica e moderna. Il loro lavoro non si esaurisce nel clic di un otturatore, ma prosegue in ore di post-produzione, studio della composizione e ricerca costante del dettaglio perfetto, rendendo la comunità barlettana una delle più creative e competitive dell’intera regione.
“La fotografia non sia soltanto un’espressione estetica, ma un pilastro fondamentale della memoria storica” – ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito – “Le immagini prodotte dai professionisti locali rappresentano un archivio visivo inestimabile, capace di preservare l’identità della comunità e di documentare le trasformazioni urbanistiche, sociali e umane del tempo. Ogni scatto di questi professionisti è un frammento di storia che consegniamo alle future generazioni”.
In un’epoca dominata dal consumo rapido di immagini digitali, il valore del fotografo professionista emerge come baluardo di qualità: sono i fotografi di Barletta a documentare l’evoluzione delle strade cittadine, il mutare dei volti e la solennità delle tradizioni, dai riti della Settimana Santa alla rievocazione storica della Disfida, permettendo al tempo di non sbiadire.
Questo momento di celebrazione conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione verso le tante categorie di professionisti eccellenti che animano, amano e vivono il territorio di Barletta. Il plauso va dunque anche al Comune, capace di riconoscere il valore di chi, con la propria attività e il proprio talento, rappresenta la linfa vitale dell’economia e della cultura locale. Valorizzare i fotografi significa proteggere il modo in cui il mondo vede Barletta.
Un atto di lungimiranza verso chi, lavorando quotidianamente tra la gente, contribuisce a costruire quel senso di appartenenza che è la vera forza di una città.
Data: 23 Apr 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.