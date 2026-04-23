Encomio del Sindaco Cosimo Cannito ai fotografi di Barletta

BARLETTA – Dietro ogni evento grande o piccolo, intimo e famigliare, dietro ogni tramonto sul Castello o ogni sguardo catturato tra i vicoli del centro storico, c’è l’occhio attento, paziente e sensibile di un fotografo. Martedì scorso il Sindaco Cosimo Cannito ha voluto rendere omaggio ai fotografi di Barletta, ricevendo una delegazione delle associazioni FIOF (Fondo Internazionale per la Fotografia) e SIAF (Sindacato Italiano Artisti Fotografi). Un incontro nato per dire “grazie” a chi dedica la vita a valorizzare l’immagine di Barletta e dei barlettani, trasformando la luce in emozione e la cronaca in arte.

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Fotografi di Barletta: in premio all’eccellenza dello scatto

Durante la cerimonia tenutasi a Palazzo di Città è stata consegnata una pergamena di encomio a dieci storici fotografi di Barletta: Ninni Calvaresi, Ruggiero Corvasce, Ruggiero Dicorato, Gianni Faggella, Raffaele Lamonaca, Giuseppe Marchisella, Nunzio Matera, Angelo Milillo, Salvatore Milillo e Giuseppe Sarcina. Questo gruppo rappresenta solo la punta di un iceberg di talento: Barletta vanta infatti decine di artisti dello scatto, professionisti di altissimo livello che con passione animano il panorama cittadino.

Artigiani della visione che garantiscono la qualità visiva che oggi è il primo biglietto da visita di una città turistica e moderna. Il loro lavoro non si esaurisce nel clic di un otturatore, ma prosegue in ore di post-produzione, studio della composizione e ricerca costante del dettaglio perfetto, rendendo la comunità barlettana una delle più creative e competitive dell’intera regione.

Le parole del Sindaco Cosimo Cannito: la fotografia come pilastro dell’identità

“La fotografia non sia soltanto un’espressione estetica, ma un pilastro fondamentale della memoria storica” – ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito – “Le immagini prodotte dai professionisti locali rappresentano un archivio visivo inestimabile, capace di preservare l’identità della comunità e di documentare le trasformazioni urbanistiche, sociali e umane del tempo. Ogni scatto di questi professionisti è un frammento di storia che consegniamo alle future generazioni”.

In un’epoca dominata dal consumo rapido di immagini digitali, il valore del fotografo professionista emerge come baluardo di qualità: sono i fotografi di Barletta a documentare l’evoluzione delle strade cittadine, il mutare dei volti e la solennità delle tradizioni, dai riti della Settimana Santa alla rievocazione storica della Disfida, permettendo al tempo di non sbiadire.

Fotografi di Barletta: un Comune attento alle sue “linfe vitali”

Questo momento di celebrazione conferma l’attenzione costante dell’Amministrazione verso le tante categorie di professionisti eccellenti che animano, amano e vivono il territorio di Barletta. Il plauso va dunque anche al Comune, capace di riconoscere il valore di chi, con la propria attività e il proprio talento, rappresenta la linfa vitale dell’economia e della cultura locale. Valorizzare i fotografi significa proteggere il modo in cui il mondo vede Barletta.

Un atto di lungimiranza verso chi, lavorando quotidianamente tra la gente, contribuisce a costruire quel senso di appartenenza che è la vera forza di una città.