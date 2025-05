Ambulatorio odontoiatrico PNES gratuito a Bisceglie per chi vive in povertà

BISCEGLIE – Prosegue con successo l’attività dell’ambulatorio odontoiatrico PNES di Bisceglie, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute, promosso dall’ASL BT. In pochi mesi, sono già oltre 200 i pazienti in condizioni di vulnerabilità socio-economica visitati presso il Centro Polifunzionale Don Pierino Arcieri, in via Aragonesi 1. Il servizio, attivo da dicembre 2024, è guidato dal dott. Bruno Modesti, specialista in Odontostomatologia, e offre cure e visite gratuite a Bisceglie con particolare attenzione alle protesi dentarie rimovibili. “Abbiamo effettuato circa 250 prestazioni tra visite, otturazioni, estrazioni, igiene dentale e preparazioni per protesi – spiega Modesti – con un riscontro molto positivo da parte degli utenti”. Il progetto rientra nel più ampio obiettivo del PNES: abbattere le barriere di accesso ai servizi sanitari in sette regioni italiane – tra cui la Puglia – per persone con ISEE inferiore a 10.000 euro, STP, ENI o in condizioni di disagio certificate. Il dott. Domenico Spinazzola, direttore del DSS n.4 e responsabile dell’attuazione del PNES per l’ASL BT, sottolinea: “L’ambulatorio di Bisceglie è uno dei sei attivi nella nostra rete. Puntiamo a migliorare l’equità e la qualità dell’assistenza sanitaria verso le fasce più fragili”.

Ambulatorio odontoiatrico PNES: servizi erogati e accesso alle cure

L’ambulatorio odontoiatrico PNES è aperto martedì, giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00. Il dentista, dopo aver valutato la situazione clinica e socioeconomica del paziente, potrà autorizzare la prestazione gratuita tramite apposita modulistica. I servizi comprendono:

prima visita odontoiatrica;

trattamenti preparatori alla protesi;

protesi dentarie rimovibili gratuite.

Per informazioni e valutazioni preliminari si può chiamare lo 080 3363251.

Chi può accedere:

cittadini con ISEE inferiore ai 10.000 €;

titolari di codice STP o ENI;

persone con esenzioni per reddito;

soggetti segnalati da Servizi Sociali o Enti del Terzo Settore.

L’ambulatorio odontoiatrico PNES rappresenta un concreto passo avanti nella lotta contro la povertà sanitaria, offrendo cure odontoiatriche dignitose e gratuite a chi altrimenti non potrebbe accedervi. Un progetto che guarda alla salute come diritto universale, anche per chi è più fragile.