BARLETTA – Il ritmo ha già iniziato a battere forte tra le mura della Città della Disfida. Dopo il sipario alzato ieri con le masterclass al Castello Svevo, Barletta danza e continua a celebrare la Giornata Internazionale della Danza 2026. Un ricco programma di iniziative ed eventi che, grazie alla passione di Mauro de Candia e della sua associazione Arte&BallettO, trasforma ogni angolo urbano in un palcoscenico vibrante, sostenuto con entusiasmo dall’Amministrazione comunale. “Barletta si conferma un palcoscenico intraprendente” – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – “Un appuntamento che premia il talento e la dedizione dei nostri professionisti e delle tantissime scuole del territorio”.

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Barletta danza: il racconto di ieri e il programma di oggi

Ieri la 3^ edizione di “Barletta in Danza” ha ufficialmente aperto le danze al Castello: una giornata dedicata alla formazione e allo studio, dove i giovani talenti delle scuole Barlett(Art)Academy, LiberDanza, Oltredanza, Scarpette Rosse e Spazio Danza si sono confrontati con i grandi maestri del settore. Ma il bello arriva proprio oggi, martedì 28 aprile. La danza esce dai luoghi canonici per incontrare i cittadini nella loro quotidianità.

Vetrine in Movimento (dalle 18:30 alle 19:30) : preparati a uno shopping fuori dal comune. I negozi del centro storico diventeranno teatri d’eccezione con le incursioni coreografiche de Il Palcoscenico e Teatro Danza. Le performance animeranno le vetrine di: Mondadori, Daleno Kids, Ottica Spadaro, Antica Fioreria, Giorgia Gori, Depinto Kids, Prisma, Pedico, Barone, Flashclo, Ottica Lamusta ed Euforia.

: preparati a uno shopping fuori dal comune. I negozi del centro storico diventeranno teatri d’eccezione con le incursioni coreografiche de Il Palcoscenico e Teatro Danza. Le performance animeranno le vetrine di: Mondadori, Daleno Kids, Ottica Spadaro, Antica Fioreria, Giorgia Gori, Depinto Kids, Prisma, Pedico, Barone, Flashclo, Ottica Lamusta ed Euforia. Corpo in Armonia (dalle 19:00 alle 20:00): presso la Chiesa di San Michele spazio alla riflessione con un incontro dedicato a danza, cura e benessere, curato da ANDOS e Arte&BallettO.

Domani gran finale per le celebrazioni della Giornata Internazionale della Danza

Domani sarà il culmine delle celebrazioni globali istituite nel 1982 dal Comitato Internazionale della Danza dell’International Theatre Institute (ITI) dell’UNESCO. Barletta risponderà alla Giornata Internazionale della Danza 2026 con un programma straordinario.

La Danza entra nelle Scuole (mattina) : workshop intensivi negli istituti Fraggianni, Girondi, Giovanni Paolo II, D’Azeglio-De Nittis e Modugno-Moro.

: workshop intensivi negli istituti Fraggianni, Girondi, Giovanni Paolo II, D’Azeglio-De Nittis e Modugno-Moro. Pomeriggio al Teatro Curci : dalle 16:30 si susseguiranno l’incontro “Corpi Connessi” al Ridotto, la mostra “Immagini in Movimento” in Galleria e l’iconica “Sbarra Open Air” alle 19:30 davanti all’ingresso del teatro.

: dalle 16:30 si susseguiranno l’incontro “Corpi Connessi” al Ridotto, la mostra “Immagini in Movimento” in Galleria e l’iconica “Sbarra Open Air” alle 19:30 davanti all’ingresso del teatro. La Rassegna (ore 20:30): il gran galà “Preludi di Danza” (9^ edizione) vedrà sul palco del Curci le eccellenze di Arte in Movimento, DanceLab, Étoile Dance Academy, Giselle, I Care Dance&Fitness, Invito alla Danza, Liceo Coreutico L. Da Vinci, Medaglie d’oro, Teatro Danza e Wellness Academy.

Barletta: un’anima che danza tra storia e futuro

Vedere le vetrine dei negozi animarsi di sguardi e movimenti coreutici, o sentire il fruscio dei tutù tra le navate di una chiesa, ci ricorda che Barletta non è solo una città d’arte, ma una città che “è” arte. Barletta danza e riesce nel miracolo di unire commercio, scuola, salute e cultura in un’unica grande sinfonia. Barletta, con il suo glorioso Teatro Curci che si prepara ad accogliere il gran finale di domani, dimostra di essere un cuore pulsante della cultura pugliese, una città che sa proteggere le proprie radici mentre permette ai suoi giovani di spiccare il volo, un passo di danza alla volta.