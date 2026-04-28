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BARLETTA – Il ritmo ha già iniziato a battere forte tra le mura della Città della Disfida. Dopo il sipario alzato ieri con le masterclass al Castello Svevo, Barletta danza e continua a celebrare la Giornata Internazionale della Danza 2026. Un ricco programma di iniziative ed eventi che, grazie alla passione di Mauro de Candia e della sua associazione Arte&BallettO, trasforma ogni angolo urbano in un palcoscenico vibrante, sostenuto con entusiasmo dall’Amministrazione comunale. “Barletta si conferma un palcoscenico intraprendente” – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – “Un appuntamento che premia il talento e la dedizione dei nostri professionisti e delle tantissime scuole del territorio”.
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Ieri la 3^ edizione di “Barletta in Danza” ha ufficialmente aperto le danze al Castello: una giornata dedicata alla formazione e allo studio, dove i giovani talenti delle scuole Barlett(Art)Academy, LiberDanza, Oltredanza, Scarpette Rosse e Spazio Danza si sono confrontati con i grandi maestri del settore. Ma il bello arriva proprio oggi, martedì 28 aprile. La danza esce dai luoghi canonici per incontrare i cittadini nella loro quotidianità.
Domani sarà il culmine delle celebrazioni globali istituite nel 1982 dal Comitato Internazionale della Danza dell’International Theatre Institute (ITI) dell’UNESCO. Barletta risponderà alla Giornata Internazionale della Danza 2026 con un programma straordinario.
Vedere le vetrine dei negozi animarsi di sguardi e movimenti coreutici, o sentire il fruscio dei tutù tra le navate di una chiesa, ci ricorda che Barletta non è solo una città d’arte, ma una città che “è” arte. Barletta danza e riesce nel miracolo di unire commercio, scuola, salute e cultura in un’unica grande sinfonia. Barletta, con il suo glorioso Teatro Curci che si prepara ad accogliere il gran finale di domani, dimostra di essere un cuore pulsante della cultura pugliese, una città che sa proteggere le proprie radici mentre permette ai suoi giovani di spiccare il volo, un passo di danza alla volta.
Data: 28 Apr 2026Riproduzione riservata. La riproduzione è concessa solo citando la fonte con link all'articolo.