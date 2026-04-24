BARI – Se è vero che il futuro del nostro pianeta è nelle mani delle nuove generazioni, la Puglia ha deciso di fornire a queste mani gli strumenti giusti. È stato presentato ufficialmente “La Puglia che fa la differenza!”, l’innovativo progetto di educazione ambientale destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria della nostra regione. L’obiettivo è chiaro: trasformare i bambini in “ambasciatori dell’ambiente” all’interno delle proprie famiglie.

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La Puglia che fa la differenza: un tour tra i banchi con Antonio Stornaiolo

L’assessora regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, accompagnato dalla travolgente simpatia dell’attore Antonio Stornaiolo, testimonial del progetto, nella giornata di ieri ha dato il via alla distribuzione di 15.000 quaderni speciali. Dopo le prime tappe nel nord Barese e nel Foggiano, il tour ha toccato Bari e si appresta a raggiungere gli istituti comprensivi di Taranto e Lecce. Non si tratta di semplici manuali, ma di veri e propri strumenti ludico-didattici per portare il tema della raccolta differenziata nelle scuole: all’interno, i piccoli studenti troveranno fumetti, quiz e curiosità sulla gestione dei rifiuti, sulla lotta agli sprechi alimentari e sull’importanza di non disperdere plastica nei nostri bellissimi mari.

La Puglia che fa la differenza: i numeri di una sfida necessaria

Il progetto La Puglia che fa la differenza! non nasce a caso, ma punta dritto ai territori dove la raccolta differenziata fatica ancora a decollare. I numeri parlano di un impegno capillare:

148 scuole coinvolte su tutto il territorio regionale;

coinvolte su tutto il territorio regionale; 32 comuni pugliesi selezionati come aree prioritarie;

pugliesi selezionati come aree prioritarie; 375 classi per un totale di circa 6.600 studenti che riceveranno il materiale.

La voce delle istituzioni: “Bambini protagonisti”

“In una Puglia che vuole fare la differenza, bisogna partire dai bambini” – ha dichiarato l’assessora Ciliento durante la consegna dei volumi – “Loro hanno una capacità straordinaria di distinguere il giusto dallo sbagliato e di riportare quanto appreso a scuola direttamente a casa, influenzando le abitudini di genitori e nonni. Fare una buona differenziata, non sprecare acqua e riutilizzare i materiali di scarto in modo creativo sono gesti che i piccoli comprendono con naturalezza”.

Il messaggio è profondo: non si parla solo di dove gettare una bottiglia di plastica, ma di solidarietà globale. Insegnare a non sprecare cibo significa anche ricordare che altrove ci sono bambini che non hanno le stesse risorse, educando così i giovani pugliesi a una cittadinanza consapevole e umana.

La Puglia verso il futuro

Con il quaderno La Puglia che fa la differenza!, la Regione Puglia non regala solo un oggetto, ma un’occasione di confronto. In un mondo che corre verso la transizione ecologica, la scuola si conferma il laboratorio più importante: quello dove si costruisce, un fumetto alla volta, una terra più pulita e orgogliosa delle proprie bellezze naturali.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.