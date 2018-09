Un musical sulle note e la vita di Lucio Battisti, le riprese in Salento

Il Salento sarà lo sfondo ideale per il musical incentrato sulle canzoni di Lucio Battisti, che si intitolerà Un’avventura. Il film sarà diretto da Marco Danieli con la straordinaria partecipazione dell’attrice Laura Chiatti e di Michele Riondino. Una storia avvincente che narra di un amore tra due ragazzi che viaggiano e volano al ritmo dei più grandi successi di Battisti e Mogol. Il set sta interessando le città presenti tra Lecce e il borgo di Tricase e le riprese sono già partite in questi giorni sotto la direzione di Marco Danieli e la scrittura di Isabella Aguilar, con le interpretazioni di Michele Riondino e Laura Chiatti.

I brani di Battisti

Il film già dal titolo lascia intendere la dedica agli straordinari brani musicali di Lucio Battisti, con la consulenza artistica di Mogol, sodale e paroliere di Battisti. Le coreografie del film sono state curate da Luca Tommassini, mentre l’arrangiamento delle musiche è a cura di Pivio e Aldo De Scalzi. Un’avventura, titolo scelto per il film è il brano con il quale Lucio Battisti ha partecipato per la prima e l’ultima volta al Festival di Sanremo nel lontano 1969 in coppia con Wilson Pickett, piazzandosi nono in classifica.

Il film

Il film ambientato negli anni Settanta, ritrae la giovane e ribelle Francesca, interpretata da Laura Chiatti, che gira il mondo seguendo l’onda della liberazione sessuale. Nel momento in cui torna al paese natio è una persona del tutto diversa, rispetto alla ragazzina con le “bionde trecce” e gli occhi azzurri che ricordava il suo vicino di casa Matteo, interpretato da Michele Riondino, dai tempi dei tempi innamorato di lei.

Matteo e Francesca

Matteo intraprende un percorso romantico per conquistare Francesca che diventa la scusa per ripercorrere con delle spettacolari coreografie e una regia molto delicata, tutti i più grandi successi musicali di Battisti e Mogol. Il film è prodotto da Fabula Re, Lucky Red con Rai Cinema. Si prevedono ben sette settimane di riprese che si terranno tra Roma e la Puglia, nelle località di Lecce, Tricase e Francavilla Fontana.