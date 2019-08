Come riferito qualche settimana fa, una delle località più apprezzate del Salento, Grotta della Poesia, sta vedendo svolgere sul suo territorio degli interventi finalizzati a migliorare la fruibilità del sito.

Il comune dei Melendugno ha ritenuto opportuno chiarire la precedente ordinanza, con la quale erano stati vietati la balneazione e l’avvicinamento al costone. Queste delimitazioni che caratterizzano Grotta della Poesia, come precisano dall’amministrazione della cittadina e dalla Polizia municipale per delimitarne l’area e per regolamentarne la fruizione.

Qual è l’ordinanza

Nello specifico, l’ordinanza è quella di vietare alcuni soliti comportamento, come:

avvicinamento al costone roccioso a picco sula mare

utilizzare la discesa ricavata nella roccia

introduzione di cibi, bevande, sdraio, ombrelloni e attrezzature simili

commercio ambulante

A partire da sabato 10 agosto, dunque, l’area archeologica di Roca Vecchia e Grotta della Poesia sono state messe in sicurezza e sarà comunque possibile visitarle.

Messa in sicurezza di Grotta della Poesia

Come ha commentato il sindaco di Melendugno, Marco Potì, è stata emessa un’apposita ordinanza per disciplinare l’utilizzo dell’area, per rispettare e tutelare questa meravigliosa perla del Salento, oltre che l’incolumità delle persone che la visitano.

Sul posto, inoltre, sono stati affissi i cartelli, che partono dal parcheggio fino all’ingresso della Poesia e lungo il sentiero che conduce alle grotte. Numerosi sono i controlli del rispetto delle ordinanze sopra elencate, motivo per il quale la Polizia municipale si è avvalsa di un servizio di sicurezza privata che presidierà la zona e che gli utenti di tutte le norme e divieti.

Ulteriori controlli saranno effettuati anche via mare, come concordato con la Capitaneria di Porto: anche questi interventi consentiranno di agire in maniera capillare sulla sicurezza.