Fuori dai Mondi: emozioni teatrali a Castel del Monte

CASTEL DEL MONTE – Da domani 27 agosto al 13 settembre 2025, l’altopiano che circonda Castel del Monte si trasforma in un palcoscenico naturale grazie a Fuori dai Mondi!, rassegna teatrale organizzata dal Teatro dei Borgia. L’agriturismo Sei Carri accoglie laboratori, spettacoli e momenti conviviali in un’esperienza immersiva che intreccia arte, natura e riflessione collettiva.

Fuori dai Mondi: il teatro si fa rito, condivisione, paesaggio

Il cuore dell’iniziativa è il Caro Domani Summer Camp, workshop intensivo di teatro e arti performative condotto dalla compagnia barlettana in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo. Non un semplice laboratorio, ma un vero e proprio spazio di vita, dove il teatro diventa esercizio quotidiano, rito collettivo e pratica comunitaria. La restituzione finale del percorso creativo sarà aperta al pubblico nelle serate conclusive del 12 e 13 settembre.

Fuori dai Mondi: spettacoli tra mito e contemporaneità

Il programma di Fuori dai Mondi! propone un ricco calendario di spettacoli che rileggono la mitologia con linguaggi attuali e coinvolgenti. Si comincia domani e giovedì 28 con Quella sera al Caffè Vernet, un atto d’amore per la vita e per l’arte, in scena in forma immersiva. A seguire La presidente (30–31 agosto), riflessione politica e personale sull’isolamento, e Medea per strada (4 settembre), intensa rilettura del mito greco attraverso il dramma della tratta. Il 5 e 6 settembre, in contemporanea, andranno in scena tre spettacoli dedicati a figure archetipiche della marginalità: Medea per strada, Eracle, l’invisibile e Filottete dimenticato. Il 7 settembre, con La città dei miti – Experience, si terrà un’esperienza teatrale itinerante e immersiva, già pluripremiata a livello nazionale.

Convivialità sotto le stelle

Accanto agli spettacoli la rassegna propone momenti di convivialità e festa: il 29 agosto è in programma una festa in masseria, mentre il 7 settembre ci sarà una grigliata collettiva. Durante le ultime serate, il 12 e 13 settembre, si potrà partecipare alla cena finale in masseria, con sconto del 20% per chi ha assistito allo spettacolo. Nelle sere di rappresentazione, inoltre, è previsto un drink di benvenuto a cura dell’agriturismo Sei Carri.

Fuori dai Mondi | Info pratiche e prenotazioni

Gli spettacoli si terranno all’aperto, con inizio alle ore 19:00 (eccetto La città dei miti, alle ore 18:00). I biglietti hanno un costo variabile: 8 euro per Caro Domani, 10 euro per gli altri spettacoli (ridotti a 6 euro per studenti, under 18 e over 65) e 21 euro per La città dei miti – Experience (ridotto 14 euro). Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 320 3865288 (spettacoli) oppure il 333 2967432 (cene in masseria).

Una rassegna che unisce arte e territorio

Fuori dai Mondi! non è un semplice festival, ma un progetto culturale che valorizza il paesaggio della Murgia settentrionale trasformandolo in luogo di incontro e racconto. La compagnia Teatro dei Borgia conferma il proprio impegno nel costruire esperienze teatrali accessibili, profonde e capaci di risuonare con le comunità. In un tempo in cui il teatro cerca nuovi spazi e nuovi pubblici, Castel del Monte diventa lo scenario ideale per una rinascita poetica.

Scarica qui la locandina ufficiale.