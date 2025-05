Festival Treccani 2025: oggi e domani gli ultimi eventi in programma

LECCE – Ultimo weekend a Lecce per la prima tappa dell’ottava edizione del Festival Treccani 2025, dedicato alla Lingua Italiana, che si concluderà domani, domenica 11 maggio. Dopo l’apertura ufficiale, il programma prosegue con due giornate dense di incontri, lectio, musica e dialoghi dedicati al tema di quest’anno: responsabilità. Una parola chiave che unisce linguaggio, filosofia, politica e cittadinanza attiva.

Festival Treccani 2025: il programma di oggi, sabato 10 maggio

Oggi si parte alle ore 11:00 al Convitto Palmieri con Marco Motta (Radio3 Scienza) e lo scrittore Fabio Deotto per un dialogo sul futuro e le sue incognite. A seguire, Francesco Fronterotta rifletterà sulla responsabilità politica in Platone. Il pomeriggio si apre alle 17:00 con Michele Cortelazzo e Paola Ancora in dialogo sul libro La lingua della Neopolitica (Treccani).

Alle 18:00 spazio alla filosofia e religione con Arianna Brunori (Villa I Tatti – Harvard) e Gloria Samuela Pagani (Unisalento). Alle 19:00 Elena Buoso (Università di Padova) analizzerà il legame tra responsabilità, diritto e linguaggio giuridico. Chiusura musicale alle 20:30 nel Teatrino del Convitto Palmieri con Massimo Donno, accompagnato da Emanuele Coluccia ed Eleonora Pascarelli, che presenteranno La spada e l’incanto, ispirato al Cantico delle Creature. Dalle 22:00 il gran finale in musica alle Officine Cantelmo con il dj set di Populous e Protopapa.

Festival Treccani 2025: domani la chiusura tra parole e musica

Domani il sipario sul Festival Treccani 2025 calerà con un evento alla Libreria Liberrima: dalle 10:00, il critico musicale Felice Liperi presenterà il suo libro La canzone italiana. Storia, storie protagonisti. A seguire, l’appuntamento con Le parole delle canzoni dal vivo insieme a Pop X (Davide Panizza) e alla giornalista Luisa Ruggio.

La lingua italiana tra riflessione e bellezza

Il Festival della Lingua Italiana è organizzato da Fondazione Treccani Cultura con il sostegno della Regione Puglia, Puglia Culture, Puglia Promozione, in collaborazione con il Comune di Lecce, l’Università del Salento, il Polo Biblio-Museale, SOI, Provincia di Lecce, Fondazione Pallavicini, Coolclub e Libreria Liberrima. Media partner: Rai Cultura e Rai Radio 3. Dopo Lecce, il festival Treccani 2025 proseguirà il 24 e 25 maggio a Roma e si concluderà a Lecco dal 26 al 28 settembre.