Lecce ospita il Festival Treccani 2025: cultura e linguaggio in primo piano

LECCE – Da giovedì 8 a domenica 11 maggio 2025 Lecce ospita la prima tappa dell’ottava edizione del Festival Treccani della lingua italiana, con il tema “Responsabilità”. L’evento, organizzato da Treccani Cultura con il supporto della Regione Puglia, si svilupperà poi a Roma e Lecco. Il Festival Treccani 2025 si propone di esplorare il significato e il peso della parola “responsabilità”, un concetto oggi più che mai centrale nella vita personale e collettiva, politica e sociale.

Un ricco programma di eventi e incontri

Il Festival della lingua italiana sarà caratterizzato da lectio magistralis, dialoghi, laboratori per studenti e spettacoli musicali. Si parte l’8 maggio con l’inaugurazione al Teatro Paisiello, che vedrà la partecipazione di Massimo Bray e l’esibizione del cantante Peppe Servillo con il chitarrista Cristiano Califano. Il programma proseguirà con incontri al Convitto Palmieri e alla Sala Grottesca del Rettorato dell’Università del Salento, coinvolgendo accademici, linguisti e giornalisti di rilievo nazionale come Carlo Ossola e Giovanni Bianconi. Il weekend sarà arricchito da eventi musicali come il progetto “L’antidote” di Redi Hasa, Bijan Chemirani e Rami Khalife, e concerti di artisti come Massimo Donno.

Un festival per riflettere sulla società

Secondo Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, linguisti e direttori del Vocabolario Treccani, il concetto di responsabilità oggi abbraccia diversi ambiti: dalla dimensione individuale a quella sociale e internazionale, fino alle dinamiche influenzate dall’uso dei social media. Il Festival Treccani 2025 vuole quindi stimolare un uso consapevole e critico della lingua, offrendo spunti di riflessione anche per le giovani generazioni.

Festival Treccani 2025: ingressi gratuiti e partnership culturali

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il festival vede il supporto della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Lecce, dell’Università del Salento, della Fondazione Giancarlo Pallavicini, della SOI e di partner culturali come Coolclub e Libreria Liberrima. Media partner: Rai Cultura e Rai Radio3.