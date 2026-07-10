BARI – Il grande rock internazionale fa tappa a Bari per un appuntamento imperdibile e in totale esclusiva per tutto il Sud Italia. Domenica 12 luglio gli spazi della Fiera del Levante ospiteranno il concerto dei Dogstar di Keanu Reeves, la storica band alternative rock che vede al basso una delle star più amate di Hollywood: Keanu Reeves. Insieme a lui, il chitarrista e vocalist Bret Domrose e il batterista Rob Mailhouse. Il trio statunitense, riaffacciatosi sulla scena live e discografica dopo una lunga pausa con il nuovissimo album “All In Now”, promette uno spettacolo autentico, guidato più dall’istinto e dal piacere di suonare insieme che da dinamiche commerciali.

Contenuto



L’essenza del rock dei Dogstar di Keanu Reeves: sul palco l’energia di “All In Now”

Lo show della band californiana si preannuncia come un’esperienza immersiva e priva di costruzioni artificiali. Nel corso della serata, i Dogstar di Keanu Reeves mescoleranno i brani inediti dell’ultimo lavoro discografico ai pezzi storici del loro repertorio, offrendo al pubblico barese un sound energico, diretto e senza filtri.

Il trio alternative rock dei Dogstar di Keanu Reeves, Bret Domrose e Rob Mailhouse

L’obiettivo dei tre musicisti è riportare la musica live alla sua dimensione più pura: una conversazione sonora spontanea tra il palco e la platea, da vivere e attraversare un brano dopo l’altro indossando idealmente i panni degli spettatori di un club intimo.

Guida pratica al concerto: orari e dettagli utili

Per tutti i fan e gli appassionati che si apprestano a vivere l’attesissima serata rock dei Dogstar di Keanu Reeves, l’appuntamento è fissato nel cuore del quartiere fieristico della Fiera del Levante a Bari. I cancelli si apriranno ufficialmente a partire dalle ore 19:00, dando il via all’accoglienza del pubblico in vista dell’inizio del live, previsto per le 21:00.

Per accedere all’area del concerto, il varco di riferimento designato è esclusivamente l’Ingresso Edilizia. Chi non ha ancora acquistato il proprio posto può usufruire dei circuiti di prevendita online Ticketone e Ticketmaster, ma per i ritardatari dell’ultimo minuto sarà attiva anche una biglietteria fisica sul posto, allestita proprio presso l’Ingresso Edilizia nel giorno dell’evento e attiva fino all’esaurimento dei tagliandi disponibili.