Eventi per Ognissanti in Puglia, un novembre nel nome del divertimento

Il ponte di Ognissanti in Puglia è ricco di eventi entusiasmanti che coinvolgeranno tutte le città e spazieranno dai concerti dei grandi nomi del pop italiano al teatro d’intrattenimento, dalle iniziative per i più piccoli all’arte per gli appassionati. Sarà un inizio novembre che lascerà presagire un mese spettacolare e all’insegna del divertimento.

Mercoledì 31 ottobre

Mercoledì 31 è un giorno targato Halloween, con una serie di manifestazioni organizzate lungo tutta la regione che vedranno il mescolarsi di divertimento e terrore. A Bari il Castello Svevo sarà interessato da un’apertura straordinaria, che lo porterà ad essere aperto anche giovedì 1 novembre fino alle 22:30, e che vedrà al suo interno un trittico di eventi tra cui alle ore 20:00 il Truccambimbi Mostruoso, alle ore 20:40 lo spettacolo di burattini Le Paure di Pulcinella di Marianna di Muro e Giacomo Di Mase e a seguire sarà possibile visitare la mostra Altre Stanze – Anni ’50 e ’60 nella sala Federico II sotto la guida del personale MiBAC. I bambini saranno i protagonisti degli eventi organizzati anche ad Acquaviva delle Fonti con Halloween in Grotta e a Castellana Grotte con SpeleoHalloween, dove le celebri caverne tipiche dell’entroterra pugliese saranno l’ambientazione dove prenderanno vita le paure più simpatiche dei più piccoli. Sempre a Castellana Grotte sarà possibile partecipare a Una sera nel cast di Hell, prendendo parte al celebre spettacolo dell’Hell in a Cave dove si impersonerà un personaggio dell’Inferno Dantesco a 70 metri di profondità. Al Palaflorio di Bari saranno di scena i TheGiornalisti, maestri del pop italiano nel pieno del loro Love Tour, mentre in occasione della rassegna Bari Music Week all’Anchecinema in esclusiva sarà possibile assistere al live dei Nu Guinea. A Lecce, l’Orchestra di Puglia e Basilicata per un appuntamento unico con Mogol nel Teatro Apollo.

Giovedì 1 novembre

Gareth Sager suonerà a Bari in occasione di Time Zones all’Auditorium Vallisa, giovedì 1 novembre, mentre Filippo Bubbico porterà il suo album d’esordio Sun Village all’AncheCinema. Avrà inoltre inizio la rassegna Teatro Danza Mediterraneo della Camerata musicale barese, alle 20:45, al Teatro Petruzzelli con Mediterranea. A Savelletri il Museo e Parco Archeologico di Egnazia organizza visite guidate dedicate al culto dei morti al tempo dei Messapi e dei Romani.

Dal 2 al 4 novembre

Mentre per Time Zones si esibirà l’artista Baby Dee, a Bari venerdì 2 novembre sarà il momento del secondo live dei TheGiornalisti, appuntamento che si è dimostrato di ottenere un sold out in tempi brevissimi. Tra gli altri eventi particolarmente importanti del weekend è possibile citare il concerto di Ghali, tra i recordman della scena trap nazionale, di scena al Palaflorio di Bari il 4 novembre.