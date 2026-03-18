Sport Puglia: un anno da record con i Giochi del Mediterraneo 2026

BARI – Ieri è stata inaugurata ufficialmente a Bari la stagione di “Puglia Regione Europea dello Sport 2026”, un riconoscimento che premia la visione di un territorio che ha scelto di investire con forza sulla cultura del benessere. Alla presenza del governatore Antonio Decaro e dei vertici del Coni, è stato presentato il piano operativo che vedrà la regione protagonista assoluta nel panorama agonistico internazionale. Per lo sport Puglia sono stati messi sul tavolo 8 milioni di euro destinati a finanziare grandi eventi come il Trofeo Coni e i campionati di calcio Under 19, ma anche progetti di inclusione sociale e sostegno agli atleti con disabilità.

Impianti sportivi: un investimento per il futuro

Non si tratta solo di grandi show, ma di eredità concreta per lo sport Puglia. La Regione ha varato un massiccio piano di investimenti da 88 milioni di euro fino al 2030 per potenziare l’impiantistica sportiva pubblica. L’obiettivo è creare strutture moderne e accessibili in ogni comune, affinché lo sport rimanga un diritto di tutti anche dopo lo spegnimento dei riflettori europei.

Sport Puglia: arrivano i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto

L’appuntamento più atteso dello sport Puglia restano i Giochi del Mediterraneo 2026, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Un evento epocale che vedrà 26 Paesi sfidarsi in 29 discipline, coinvolgendo anche Brindisi e Lecce. Grazie a un piano di ristrutturazione senza precedenti, Taranto vedrà rinascere lo Stadio Iacovone e nascere il nuovo Stadio del Nuoto. Sarà l’estate che consacrerà la Puglia come hub del turismo sportivo globale, sotto lo slogan “Il Mediterraneo siamo noi”.

L’eredità di Taranto 2026: le nuove cattedrali dello sport Puglia

Il prestigio del titolo europeo si riflette soprattutto nei cantieri che stanno ridisegnando Taranto. I Giochi del Mediterraneo lasceranno in eredità strutture all’avanguardia: spicca lo Stadio del Nuoto a Torre d’Ayala con le sue due vasche olimpioniche, insieme al profondo restyling dello Stadio Iacovone e al recupero dell’ex Stazione Torpediniere, che diventerà un Centro Nautico d’eccellenza. Non solo palcoscenici per grandi campioni, ma spazi moderni che resteranno a disposizione dei cittadini, trasformando la città dei due mari in un polo sportivo permanente nel cuore del Mediterraneo.

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.